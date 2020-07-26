Yedi Gün Karantina İsteyen Sendikaları Eleştirdi

Haberal Kıbrıslı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kartal Harman sosyal medyada yayınladığı yazısı ile bir çok kesimin duygu ve düşüncelerine tercüman oldu.

Türkiye’den gelecek olanlara 7 günlük karantina uygulanmasını isteyen kesimi eleştiren Harman, sendikalar için “samimiyetsiz” ifadelerini kullandı.

Özel sektörün yoklukları içerisinde ayakta kalma savaşı verdiğini vurgulayan Harman, ülkeye şu ana kadar yurt dışından 18 BİN kişinin hatırlattığı ve sadece 23 vakanın çıktığının altını çizdi.

Harman sendikalara da “siyasi emelleriniz uğruna, KKTC halkının sağlığını çok düşünüyormuş gibi yapma hallerinizden bir an önce vazgeçin!” çağrısında bulundu.

Harman’ın yazısı şu şekilde

Samimi değilsiniz !

Yurt dışından KKTC’ye gelecek olanlar için 7 gün karantina uygulanmazsa GREVE gideriz diyen sendikalaradır lafım!

İşiniz gücünüz sizden olmayan hükümet oldumu ona muhalefet etmek adına sendikalarınızı adeta birer siyasi parti uzantısı gibi kullanmak ve kullandırtmak!

1 Temmuz’dan itibaren KKTC’ye hem denizden hem de havadan kaç kişi geldi biliyor musunuz ?

18 bin !

Peki, o tarihten buyana gelenlerle birlikte burada bulunan kaç insanımıza test yapıldı ?

24 bin !

Bu 24 bin test sonucunda kaç vaka tespit edildi ?

23

Bu 23 vakanın kaçı hastanede ?

7

Yoğun bakımda hasta var mı ?

Yok !

Kaç solunum cihazı var biliyor musunuz ?

130 !

Bu cihazlardan 1 tanesinin bile kullanılmasına gerek duyuldu mu ?

Hayır!

Peki hal böyleyken siz neyin derdindesiniz ?

Bu halkı çok mu düşünüyorsunuz ?

Yoksa, siyasi bir uzantı olarak bu durumu fırsat bilip, ‘halkı düşünüyormuş’ gibi yaparak mevcut hükümeti yıpratmak ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri için size yüklenen misyonu tamamlamak mıdır amacınız ?

7 karantina uygulanması için grev diyen sizlere sormak isterim:

KKTC ekonomisini canlandırmak için planınız nedir ?

Siftahsız dükkan açıp kapatan esnafa öneriniz var mı ?

Üniversitelere öğrenci gelmesi konusunda nasıl bir yol haritanız var ?

Üniversite öğrencilerinin KKTC’ye olan ekonomik katkısını biliyor musunuz ?

Turizm sektörü için ne düşünürsünüz ?

Turist gelmediği zaman bu ülkenin nerden gelir elde edebileceğine dair bir öneriniz var mı ?

Sokaklarında insan yürümeyen Girne için her hangi bir kalkınma planınız var mı?

7 Günlük karantina olması halinde KKTC’ye kaç kişi gelir acaba bunun için bir öngörünüz var mı?

Bu arada Güney Kıbrıs kaç ülkeye kapılarını açtı biliyor musunuz ?

50 ülke !

Peki, Güney Kıbrıs’a günde kaç kişi geliyor haberiniz var mı ?

6-7 bin kişi !

Peki, Güney Kıbrıs’ın Ağustos ayı için kaç BİN kişilik rezervasyon yaptığına dair bir bilginiz var mı ?

100 BİN ( yüz bin ) !

Güney Kıbrıs’ın alt yapısı ve hastaneleri 100 bin kişilik mi ?

Hayır !

Siyasi emelleriniz uğruna, KKTC halkının sağlığını çok düşünüyormuş gibi yapma hallerinizden bir an önce vazgeçin!

Yoksa birileri çıkar ve sizlere, ‘bugüne kadar üyesi olduğunuz açıktan destek verdiğiniz siyasi partiler iktidardayken, onlara KKTC halkının sağlığını düşünerek kaç defa greve gittiniz? Kaç defa sağlık sistemini eleştirdiniz?’, diye sorar ve siz de, ışığa bakan tavşan gibi öyle kalakalırsınız !

Ha! Gerçekten bu halkın sağlığını düşünüyorsanız, halkın bu hastalıkla mücadele etmesi noktasında sendikalar olarak insiyatif alın, halkı bilinçlendirici paneller düzenleyin, halka ne yapmaları ve nasıl davranmaları noktasında öneriler sunun, bizlerde sizlere teşekkür edelim.

Aklıma gelmişken, bu 7 gün karantina diyen sendikaların üyelerinin kaç tanesi ÖZEL sektör kaç tanesi DEVLET MEMURUDUR?

Demem odur ki, devletten ay başı maaşı alıp devlete sövmekle bu işler olmuyor ağalar beyler!

Tuzunuz kuru sizin karantina olsun tabi nasıl olsa aybaşı geldi mi maaş cepte peki, diğer insanlar ne yapacak ? Nasıl yaşayacak ? Ne yiyecek ? Ne içecek ?

O yüzden halkı düşünüyorum kisvesi altında siyaset yapmaktan vazgeçin de halkın tarafına geçin ki, sizi görebilelim..

Herkese iyi pazarlar...

Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2020, 14:15