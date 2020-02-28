YDÜ Hastanesi’ne 42 Hasta, 11 Bebek Nakledildi

Başbakan Ersin Tatar, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bugün sabah çıkan yangından etkilenen 42 hasta ve 11 bebeğin nakledildiği Yakın Doğu Hastanesi’ni ziyaret ederek hastaların durumuyla ilgili bilgi aldı.

Başbakan Ersin Tatar ve YDÜ Hastanesi yönetimi basın toplantısı düzenleyerek, hastalar hakkında kamuoyuna bilgi verdi.

KABLOLARIN ISINMASINDAN DOLAYI…

Başbakan Ersin Tatar, aldığı bilgiye göre bugün sabah devlet hastanesinde anjiyo bölümünde kabloların ısınmasından dolayı yangın çıktığını ve hastanenin dumanla dolduğunu ifade ederek, bundan dolayı hastaların tahliye edildiğini kaydetti.

Tatar, hastaların tedavilerinin devam ettiğini belirterek, YDÜ Hastanesi’nde tedavi altında olan 42 hasta ve 11 de bebek bulunduğunu kaydederek, erken doğum nedeniyle hastanede bulunan bu bebekler ve YDÜ’ye tahliye edilen hastaların bakımlarının en iyi koşullarda devam ettiğini söyledi.

2 hastanın da Girne Üniversitesi Hastanesi’ne tahliye edildiğini vurgulayan Tatar, üzüntülerini dile getirdi.

Türkiye’deki şehit haberlerinden dolayı yüreklerin bir kez daha acıdığını da ifade eden Başbakan Tatar, şehitlere Allah’tan rahmet, Türk ulusuna sabır diledi.