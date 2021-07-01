YDP MYK'sı Bertan Zaroğlu’nun istifasını istedi

Yeniden Doğuş Partisi Merkez Yönetim Kurulu dün akşam toplanarak baskın bir seçim ihtimaline karşı gecikmeksizin sahaya inme kararı aldı.

Yapılan değerlendirmede Meclisteki nisap sorunu ve UBP Kurultayının muhtemel sonuçları ele alındı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda baskın bir seçimin gündeme gelebileceği göz önünde bulundurularak Ada çapında örgütlenmenin tamamlanmasına ve Sandık Görevlilerinin tespit edilmesine karar verildi.

MYK Toplantısında bir müddet önce Meclis kürsüsünden YDP ile ilgisinin kalmadığını açıklayan Bertan Zaroğlu'nun partiden bir an evvel istifasının istenmesine, aksi takdirde Parti ve Parti yönetimi hakkında yaptığı söylemler dolayısı ile hakkında disiplin işlemlerinin başlatılmasına karar verildi.