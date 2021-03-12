YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu: “Ben ‘biz’ derken, Arıklı ‘ben’ diyor”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Milletvekili Bertan Zaroğlu, Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan ve Gökhan Altıner’in hazırlayıp sunduğu ‘Sabah Postası’ adlı programa konuk olarak, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

“KARA DELİKLERİN DE KAPANMASI GEREKİYOR”

Zaroğlu, “Ülke ekonomisinde tartışılması gereken bir noktadır Ekonomi Bakanlığı ancak ülkedeki kara deliklerin de kapanması gerekiyor” ifadelerini kullanarak, Kıb-Tek konusunun bugünkü mücadele olmadığını, Ekonomi Bakanlığının gündeminin bu olmadığına dikkat çekti.

Ülkenin ekonomisinin canlanması kapsamında birtakım girişimler yapılması gerektiğine vurgu yapan Zaroğlu, piyasaya şu anda sadece memurun parasının destek olduğunu belirtti.

“ÜLKE TEDBİRLERLE, DENETİMLERLE AÇILMALI”

“Ekonomi konusunda ihtiyaç duyulan şey aslında, tedbirlerle denetimlerle açılmadır” diyen Zaroğlu, şunları ifade etti:

“Elbette sağlık çok önemli denetimlerin devlet tarafından düzgün bir şekilde yapılması gerekiyor. Bu turizm sezonunu kaçırma gibi bir lüksümüz yok. Bunu satabilmemiz lazım. Bunu yapboz tahtasına çevirmeden yapmamız lazım. Yeni turizm sezonunu kaçırmamamız lazım. Buradaki güvenilirliği iyi satmamız lazım…

Koronavirüs aşılama sürecinde de iyi bir noktada olduğumuzu düşünüyorum. En son baktığımda Rum tarafında 50 bin aşılanma varken bizde 80 bin aşılanma tamamlanmıştı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde anavatanın desteğiyle çok iyi durumda olduğumuzu düşünüyorum. Anavatanda da bu konuda pozitif bir ayrım bekliyoruz…”

“SÜREKLİ KAPANAN, ÖRTBAS EDİLEN SORUNLAR VARDI”

YDP’li Zaroğlu, partinin önümüzdeki kurultayının 4’üncü kurultayı olacağına dikkat çekerek, şu ana kadar bir seçim yapılmadığını aktardı ve şunları söyledi:

“Erhan beye bu işi yapmanız daha uygun olur dedik. Bu bir konu olmadı hiçbir şekilde. Çıktığımızda bu yola hiç kimse bir şey demedi. Süreç içerisinde elbette fikir ayrılıklarımız oldu. Hep örtbas ettik ve hiç dışarıya yansıtmadık… Çok fedakâr davrandığımızı söyleyebilirim… Sürekli üstü kapanan örtbas edilen sorunlar vardı”

"DOĞRU OLAN SEÇİMİ KAZANANIN TEBRİK EDİLMESİDİR”

Demokrasi gereği herkesin aday olabileceğine işaret eden Zaroğlu, “Doğru olan, seçimi kazananın tebrik edilmesidir. Ancak sıkıntı şu ki, adaylığımı resmen açıklamadan, Sayın Arıklı, ‘bu dönemde ya da başka bir dönemde aday olur ve kazanırsa ben siyaseti bırakırım’ dedi. Bu söylem tartışma zeminin temelini oluşturuyor…” dedi.

“HİÇBİR ŞARTTA GÖZ BEBEĞİM OLAN PARTİMİ BIRAKIP GİTMEM”

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın hala daha ‘çeker giderim’ sözünün ortada durduğunu ifade eden Bertan Zaroğlu, Arıklı’nın şu sözlerine işaret ederek, ‘Ben kazanacağım, Bertan beraberinde arkadaşlarıyla beraber devam edeceğini düşünüyorum’ dediğini aktardı.

Zaroğlu, “Hiçbir şartta göz bebeğim olan partimi bırakıp gitmem. Başka bir oluşumda, başka bir yerde ben bulunmam. Sayın Arıklı sürekli topu taca atıyor… Taca atmasıyla beraber bunu konuşmak zorunda kalıyoruz. Benim üyelerim arasında korku hâkim. Bunun sebebi nedir, neden korku veriliyor benim üyelerime? Elbette ben kazanacağım, üyelerim uygun görürse…” diye konuştu.

“İÇİMİZDEKİ DEMOKRASİYİ HAZMETMEK DURUMUNDAYIZ”

Bu ülkede ‘siyaset çöplüğüne’ bir sürü siyasi parti olduğuna dikkat çeken Zaroğlu, çoklu aday ile kurultaya giden partilerin başarılı olduğunu savunarak, şunları söyledi:

“Bir defa kendi iç demokrasimizi, içimizdeki demokrasiyi hazmetmek durumundayız. Hayalim şu; YDP’lilerin akın akın geldiği bir kurultay hayal ediyoruz. Ülkenin en büyük ikinci partisiyiz. 9 bin 400 üyemiz var. Ülkenin iktidarına talibimiz. Daha da büyümek arzusundayız. Bu sebeple bunları ortaya koyuyoruz…

Böyle bir ortamda yol arkadaşımın ailesinin bazı bireylerinin ağır küfür etmesini, bu kadar ileriye gitmesini üzüntüyle karşılıyorum. Benim yol arkadaşımdır, 12 Nisan’da ben veya o kazandığımızda, birbirimizin yüzüne bakabilecek derece bir seçim kampanyası yürütmemiz gerek. Elbette eleştiri doğal bir haktır. İnsan duygusallaşabiliyor bu durumda. Yol arkadaşın o senin… Hükümeti kurana kadar beraber hareket ettik.”

“BEN ‘BİZ’ DİYORUM, ARIKLI ‘BEN’ DİYOR”

Arıklı’nın ‘Ben kurdum, ben yaptım, ben onu atadım’ dediğine de dikkat çeken YDP Milletvekili Zaroğlu, bu yüzden Arıklı’yı eleştirerek, karşısında durduğunu dile getirdi.

Zaroğlu, “Ben ‘biz’ diyorum, Arıklı ‘ben’ diyor… Herkes elini vicdanına koysun. Kardeşi Bertan’ı üzecek şekilde, o daha toydur pişmemiştir yönünde açıklamalar yapıyor…” ifadelerini kullandı.

“OYUNBOZAN BEN DEĞİLİM”

YDP’li vekil Zaroğlu açıklamasının devamında şunları söyledi:

“Amacım, Ekim ayında gerçekleşecek olan milletvekilliği seçimine partimi hazırlamak. O koltukta ben oturmayacağım, isterse oturmaya devam etsin… Arıklı, orada oturur mu, oturmaz mı bilinmez ama ben oturmayacağım orada. Bu partiyi sokağa inip milletvekilliği seçimlerine hazırlayıp mücadelemi sürdüreceğim. Makamsal alanda bir işim yok… Bu noktada oyunbozan ben değilim.”

Kıbrıs Postası