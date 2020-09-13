YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu ambulans uçakla Türkiye’ye gönderiliyor

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Milletvekili Bertan Zaroğlu'nun Covid-19 testi geçtiğimiz hafta pozitif çıkmıştı. YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Milletvekili Zaroğlu’nun uygun koşullarda tedavisinin yapılmadığını ifade etti.

Arıklı, Zaroğlu’nun “Normal bir hastaya uygulanan tedavi gibi değil, kötü bir muamele gösterildi” diyerek Zaroğlu’nun hastalığının kritik olmadığını da belirtti.

YDP Genel Başkanı Arıklı’nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalar da hastanenin olması gereken koşulların dışında olduğunu ve hastalara normal bir hasta gibi muamele yapılmadığını belirtmişti.

KAMİLOĞLU: “BU YÜZDEN İSYAN EDİYORUZ”

Genel Başkana yanıt Karantina Doktoru Emine Kamiloğlu’ndan geldi. Kamiloğlu, karantina doktorlarının bu durum yüzünden isyan ettiğini ve sadece YDP Milletvekili Zaroğlu’nun bu durumu yaşamadığını aktardı.

Kamiloğlu, “Bilerek yapıyorlar dediği bizler, günlerdir koşulların uygun olmadığını anlatmaya çalışıyoruz” diyerek “Doktorlar bir haftadır yatak yok diye bağırıyor sizler, bilerek yaptınız diyorsunuz” ifadelerini kullanarak tepkisini belirtti.

Kaynak: www.kıbrıspostası.com