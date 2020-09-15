YDP Genel Başkanı Arıklı’nın eşi Nurgün Arıklı’nın test sonucu negatif çıktı

Bilindiği üzere Yeniden Doğuş Partisi içerisinde görülen vakalardan sonra Genel Başkan Erhan Arıklı kendisini evinde 10 gün süre ile izole ederek kimse ile görüşmemişti. On gün sonunda yaptığı test pozitif çıkınca karantina oteline yerleştirilerek tedavisine başlanmıştı.

Temaslı olarak görülen eşi Nurgün Arıklı ise karantina otelinde izole edilerek test yapılmıştı..Test sonuçları akşam üzeri açıklanan Nurgün Arıklı’nın negatif olduğu öğrenildi.

Erhan Arıklı bu haberi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak “Demek ki evde ki izole sürecimi iyi geçirmiş ve gerektiği gibi hareket etmişim” dedi..

Bizde haber ekibimiz olarak bu duruma sevindiğimiz belirterek tüm hastarımıza acil şifalar dileriz.