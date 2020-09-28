YDP Gençlik Kolları Seferberlik İçin Azerbaycan Ankara Büyükelçiliğine Başvuru Yaptı

Lefkoşa, 28 Eylül 20 (T.A.K.): Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Gençlik Kolları, Azerbaycan’ın saflarında savaşmak ve bu amaçla Azerbaycan'ın ilan ettiği seferberliğe katılmak için Azerbaycan Ankara Büyükelçiliğine müracaat ettiğini açıkladı.

YDP Gençlik Kolları Seferberlik İçin Azerbaycan Ankara Büyükelçiliğine Başvuru Yaptı
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Konu ile ilgili  açıklama yapan YDP Gençlik Kolları Başkanı Kurtuluş Sözmen, şunları söyledi; 
" Bilindiği gibi 11 Ekim’de ülkemizde Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Ama bu arada Ermenistan, kardeş Azerbaycan topraklarına saldırdı. Azerbaycan’da seferberlik ilan etti. Biz bir millet üç devlet ilkesinden hareketle, Azerbaycan’a yapılan saldırıyı kendi topraklarımıza yapılmış bir saldırı olarak görüyoruz.
Şu anda karantinada olan Genel Başkanımız ve Genel Sekreterimizle yaptığımız istişare neticesi Kıbrıs Türk halkının Azerbaycan Türklerinin yanında olduğunu göstermek için sembolik anlamda askerliğini yapmış 25 kişilik Gençlik Kolu üyemizi Azerbaycan’a gönderme kararı aldık. Bu amaçla bugün Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliğine müracaatımızı yaptık. Gelen cevaba göre Azerbaycan’a gidecek arkadaşlarımızı tespit edip gereken işlemleri başlatacağız."
(YIL/ÖK)

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