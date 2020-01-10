YDP'den çatı adayı hamlesi

Yeniden Doğuş partisi Cumhurbaşkanı adayını açıklamadan önce son bir kez diğer siyasi partiler ile diyalog kurma kararı aldı.

YDP'den çatı adayı hamlesi
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Parti basın bürosundan yapılan açıklama şu şekilde :

Yeniden Doğuş Partisi olarak halkın beklentisi ve milli çıkarların doğrultusunda hareket etmeyi şiar edinmiş bir partidir. Bu amaçla da Cumhurbaşkanlığı konusunda bir milli mutabakat sağlayabilmek için diğer partilere “Erken Seçim Şartı ile bir çatı aday” konusunda anlaşma çağrısında bulunmuş fakat olumlu bir cevap alamamıştık.

YDP olarak kendi adayımızı ilan etmeden önce son bir kez diğer siyasi partilerle diyalog kurma kararı almış bulunuyoruz. Bu amaçla yarın saat 11 de UBP yi ziyaret ederek çatı aday konusunu istişare edeceğiz.

Saygılarımızla

Turan Büyükyılmaz

Genel Sekreter

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