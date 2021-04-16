YDP'de kazananlar belli oldu... Arıklı ilk mesajını verdi

Yeniden Doğuş Partisi'nin 3'üncü Olağan Kurultayı tamamlandı. Genel Başkanlığı Erhan Arıklı'nın kazanması sonrasında YDP Parti Meclisi, Kadın ve Gençlik Kolları ile Disiplin ve Denetleme organları belli oldu.

Parti Meclisi

Lefke

Nejla Gazi

Mehmet Sağlam

Güzelyurt

Hasan Baran

Ali Erdem

Gökhan Saraç

Elmas Süzgen

İskele

Mustafa Yıldız

Hasan Öksüz Ocak

Yasemin Altınkaynak

Abdulkadir Yiğit

Girne

Mehmet Tunçtürk

Sami Güneş

Serkan Karal

Süleyman Yıldız

İbrahim Aslantürk

Okan Erdemsiz

Hasan Hüseyin Yıldırım

Zeki Yılmaz

Cüneyt Canbolat

Orhan Hunç

Ömer Çete

Lefkoşa

İrfan Yılmaz

Kadir Çelik

Suphi asiltürk

Enver Öztürk

İsmail Eker

Azer Özkan

Ömer Yayla

Kadir Yel

Yılmaz Kaldırım

Aziz Parlak

Yılmaz Gündoğdu

Yavuz Aydın

Selma Budak

Mehmet Ercan

Cuma Daşyürek

Mesut Ayar

Mağusa

Ufuk Özel

Bünyamin Öztürk

Mustafa Evleksiz

Turan Büyükyılmaz

Tamer Karkan

Mustafa Yavuz

Süleyman İşlek

Murat İşlek

Songül Fidan

Tamer Karakaşlı

Habine Çetin

Cüneyt Arık

Dudu Yaşar Güven

Kadın Kolları

Ayfer Altuncuoğlu

Gençlik Kolları

Erşah Sabir Yılmaz

Disiplin Kurulu

Kemal Bayraktar

Ersin Çağlayan

Özgür Özen

Durali Eral

Şekip Hatay

Denetleme Kurulu

Mustafa Alkan

Pınar Eker

Mehmet Erol

Genel Başkan Erhan Arıklı sosyal medya hesabından "Nihayet bitti" başlığıyla yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Geçtiğimiz cumartesi yapılan 3. Olağan Kurultayımızda Parti Meclisi, Kadın ve Gençlik Kolları ile Disiplin ve Denetleme organlarının oy sayımı bu sabah 07.00 de bitti. Günler süren bu sayımı yapan tüm arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum... Genel Başkanlıkta olduğu gibi burada da kazanan YDP oldu. Dostça ve kardeşçe bir yarışı sürdüren tüm aday arkadaşlarımı kutluyorum.

Bu Parti Meclisi ve buradan çıkacak MYK ve Genel Sekreter, partimizi önümüzdeki Genel Seçimlere hazırlayacak.

Kazanan tüm arkadaşlarımı bir kez daha kutluyor, Allah yar ve yardımcımız olsun diyorum..."