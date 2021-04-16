YDP'de kazananlar belli oldu... Arıklı ilk mesajını verdi

Yeniden Doğuş Partisi'nin 3'üncü Olağan Kurultayı tamamlandı. Genel Başkanlığı Erhan Arıklı'nın kazanması sonrasında YDP Parti Meclisi, Kadın ve Gençlik Kolları ile Disiplin ve Denetleme organları belli oldu.
Parti Meclisi
Lefke
Nejla Gazi
Mehmet Sağlam
Güzelyurt
Hasan Baran
Ali Erdem
Gökhan Saraç
Elmas Süzgen
İskele
Mustafa Yıldız
Hasan Öksüz Ocak
Yasemin Altınkaynak
Abdulkadir Yiğit
Girne
Mehmet Tunçtürk
Sami Güneş
Serkan Karal
Süleyman Yıldız
İbrahim Aslantürk
Okan Erdemsiz
Hasan Hüseyin Yıldırım
Zeki Yılmaz
Cüneyt Canbolat
Orhan Hunç
Ömer Çete
Lefkoşa
İrfan Yılmaz
Kadir Çelik
Suphi asiltürk
Enver Öztürk
İsmail Eker
Azer Özkan
Ömer Yayla
Kadir Yel
Yılmaz Kaldırım
Aziz Parlak
Yılmaz Gündoğdu
Yavuz Aydın
Selma Budak
Mehmet Ercan
Cuma Daşyürek
Mesut Ayar
Mağusa
Ufuk Özel
Bünyamin Öztürk
Mustafa Evleksiz
Turan Büyükyılmaz
Tamer Karkan
Mustafa Yavuz
Süleyman İşlek
Murat İşlek
Songül Fidan
Tamer Karakaşlı
Habine Çetin
Cüneyt Arık
Dudu Yaşar Güven
Kadın Kolları
Ayfer Altuncuoğlu
Gençlik Kolları
Erşah Sabir Yılmaz
Disiplin Kurulu
Kemal Bayraktar
Ersin Çağlayan
Özgür Özen
Durali Eral
Şekip Hatay
Denetleme Kurulu
Mustafa Alkan
Pınar Eker
Mehmet Erol
Genel Başkan Erhan Arıklı sosyal medya hesabından "Nihayet bitti" başlığıyla yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Geçtiğimiz cumartesi yapılan 3. Olağan Kurultayımızda Parti Meclisi, Kadın ve Gençlik Kolları ile Disiplin ve Denetleme organlarının oy sayımı bu sabah 07.00 de bitti. Günler süren bu sayımı yapan tüm arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum... Genel Başkanlıkta olduğu gibi burada da kazanan YDP oldu. Dostça ve kardeşçe bir yarışı sürdüren tüm aday arkadaşlarımı kutluyorum.
Bu Parti Meclisi ve buradan çıkacak MYK ve Genel Sekreter, partimizi önümüzdeki Genel Seçimlere hazırlayacak.
Kazanan tüm arkadaşlarımı bir kez daha kutluyor, Allah yar ve yardımcımız olsun diyorum..."