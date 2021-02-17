YDP'de iki Genel Başkan yardımcısı görevden alındı

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı Başkanlık Divanında görev değişikliği yaptı.

Arıklı, daha önce Genel Başkan Yardımcısı olarak Başkanlık Divanına atadığı Ahmet Yönlüer ve Bülent Kaya’yı görevlerinden aldı.

Parti Kurucu Üyesi Yüksek Mimar Orhan Hunç ise Genel Başkan Yardımcısı olarak Başkanlık Divanı görevine atandı.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Erhan Arıklı bu değişimin bir bayrak değişimi olduğunu anlatarak; “Önümüzdeki kurultaya kendi ekibimle hazırlanmak istiyorum. Başkanlık Divanından almak zorunda kaldığımız arkadaşlara çok teşekkürlerimi iletiyorum… “ dedi.