YDP'de ayrılıklar peş peşe geldi

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) kurultayının ardından partide yaprak dökümü devam ediyor...

YDP Lefkoşa İlçe Başkanı Emre Dalgıç, 23 üye ile birlikte partiden istifa ettiğini duyurdu.

Emre Dalgıç istifa gerekçesi olarak, parti içinde yaşanan olumsuz gelişmeler, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı'nın ayrıştırıcısı üslubu ve sabıkalı kişilerin çeşitli entrikalarla partide üst kademelere getirilmesini; bu durumun ülke siyasetine ve parti tabanına zarar vermesini gösterdi.

9 Yönetim Kurulu üyesi ve 14 Teşkilat Başkanı ile birlikte kurucusu olduğu partiden istifa ettiğini duyuran Dalgıç'ın, istifaya ilişkin açıklaması şöyle:

“Parti içi yaşanan olumsuz gelişmeler ve Genel Başkanın ayrıştırıcı üslubunun yanında sabıkalı kişilerin her türlü entrikalarla partide üst kademelere getirilmesi hem ülke siyaseti hem de tabana verdiği büyük tahribattan dolayı görmüş olduğum lüzum üzerine; kurucusu olduğum partiden, iki dönem MYK üyeliğinin yanında üç dönemdir yürütmüş olduğum Lefkoşa İlçe Başkanlığından 9 yönetim kurulu üyem ve 14 teşkilat başkanım ile almış olduğum karar üzerine Yeniden Doğuş Partisinde ki tüm görevlerimizden ilçe Başkanlığından ve parti üyeliğinden istifa ettiğimizi beyan ederim. Saygılarımla…”