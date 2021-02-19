YDP'de Arıklı - Yönlüer tartışması büyüyor!

Yeniden Doğuş Partisi'nde yapılan görevin değişikliğinin etkileri sürüyor...

Ahmet Yönlüer bugün sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Genel Başkanımız Sn Arıklı bir TV kanalında beni önce MYK'dan alıp, yerime kardeşi Ayhan Arıklı'yı ataması ve genel başkan yardımcığından da azletmesiyle ilgili ‘Kötü bir niyetim yotu! Sadece kurultay sürecinde daha rahat çalışabilmesine olanak sağlamak amacıyla yaptım’ demiş” ifadelerini kullandı.

"SİYASİ DEMOKRASİ ANLAYIŞIN BENİ PARTİ MECLİSİNDEN DE AZLETMENE KADAR DEVAM EDECEĞE BENZİYOR"

Arıklı’ya kinayeli göndemrede bulunan Yönlüer, “İşte seni bu engin demokratik siyasi anlayışın yüzünden seviyorum başkanım. Bu siyasi demokratik anlayışın muhtemelen beni parti meclisiden de azletmene kadar devam edeceğe benziyor” dedi.