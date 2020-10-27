YDP: Anavatanla ilişkilerin normalleşmesinden ziyadesi ile memnunuz

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkan Yardımcısı Turan Büyükyılmaz, 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ilk ziyaretini Anavatan Türkiye Cumhuriyetine yapmasından ve burada devlet töreni ile karşılanmasından ziyadesi ile memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Büyükyılmaz konuyla ilgili yazılı açıklamasında “Anavatanla ilişkilerin normalleşmesinden ziyadesi ile memnunuz” ifadelerini kullandı. “Anavatanımızla Cumhurbaşkanlığı düzeyinde 2017 yılından beri periyodik bozulan ilişki ve diyaloğun, bundan sonra artık hiç bozulmamak üzere tekrar kurulmasından ve bundan Yeniden Doğuş Partisi olarak bizim de katkımızın olması bizi ayrıca mutlu etmiştir” diyen Büyükyılmaz şunları kaydetti:

“Sayın Cumhurbaşkanı biran evvel yeni ekibini kurmalı ve bundan sonra uygulanacak olan yol haritası konusunda her düzeyde gerekli istişare çalışmaları başlatmalıdır. YDP olarak biz Sayın Cumhurbaşkanı’na her konuda yardımcı olmaya hazırız.

Öte yandan gündemde olan 5+1 zirvesinde Crans Montana’da kalınan yerden tekrar federasyon görüşülmesine şiddetle karşı olduğumuzu, bu zirvede iki devletli çözüm dışında başka bir konunun konuşulmaması gerektiğini tekrar not ediyoruz”