Yaz Mesaisi Başlıyor

Bakanlar Kurulu, Değiştirilmiş Şekliyle 7/1979 Sayılı Kamu Görevlileri Yasası’nın 105’inci maddesi ile Değiştirilmiş Şekliyle 6/2009 Sayılı Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’nın 102’nci Maddesi uyarınca yaz mesai saatlerini düzenlenmesini onayladı.

Onaylanan karara göre kamuda yaz mesaisi, 11 Mayıs 2020 tarihinden başlayarak 21 Eylül 2020 (her iki tarih dahil) tarihine kadar aşağıdaki şekilde düzenlenecektir.

1.Günün yirmi dört saatinde süreklilik gösteren ve elzem olan hizmetlerin dışında kalan kurumlarda aşağıdaki yaz mesai saatlerinin uygulanması:

Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma: : 08.00-14.30

Perşembe : Ö.E.: 08.00 – 12.30

: Ö.S. : 13.00 – 17.30

Cumartesi

Pazar : Tatil

Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi’nin çalışma saatleri ile uyum sağlanabilmesi amacıyla;

-Gazimağusa Başkılavuzluk ve Liman Başkanlığı,

-Girne Başkılavuzluk ve Liman Başkanlığı,

-Gazimağusa Gümrük Şube Amirliği,

-Girne Gümrük Şube Amirliği’nde

Aşağıdaki yaz mesai saatlerinin uygulanması:

Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma : 08.00-14.30

Perşembe : Ö.E.: 08.00 – 12.00

: Ö.S. : 12.30 – 17.30

Cumartesi

Pazar : Tatil

3.Kamu Görevlileri Yasası’nın 105’inci maddesinin (4)’üncü fıkrasına istinaden düzensiz mesai usulünde çalışma gerektiren Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi’ne bağlı;

– Şht. Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftlikleri,

– Çömlekçi Devlet Üretme Çiftlikleri,

– Paşaköy Devlet Üretme Çiftlikleri ve

– Ercan Devlet Üretme Çiftlikleri’nde

Aşağıdaki yaz mesai saatlerinin uygulanması:

Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma : 07.30-14.00

Perşembe : Ö.E.: 07.30 – 12.00

:Ö.S. : 12.30 – 17.00

Cumartesi-Pazar :Tatil

Ayrıca Daire Müdürünün talep etmesi üzerine çiftliklerde görev yapan personel, yukarıda belirtilen çalışma saatleri dışında, haftada 35 saati aşmamak ve haftada iki gün (2) izinli olacak şekilde çalıştırılabilir.

4.Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’ne bağlı sağlık servisleri ile Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’ne bağlı sağlık servislerinde çalışan ve Değiştirilmiş Şekliyle 6/2009 sayılı Kamu Sağlık Çalışanları Yasası kapsamı dışında kalan kamu görevlilerine

Pazartesi-Cuma : 07.45-14.45

Cumartesi –Pazar : Tatil

5.Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’ne bağlı sağlık servisleri ile Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’ne bağlı sağlık servislerinde çalışan ve Değiştirilmiş Şekliyle 6/2009 sayılı Kamu Sağlık Çalışanları Yasası kapsamında bulunan kamu sağlık çalışanlarına

Pazartesi-Cuma : 07.45-14.45

Cumartesi –Pazar : Tatil

6.Vardiya ve Rotasyon şeklinde çalışan kamu görevlileri ile kamu sağlık çalışanlarının çalışma saatleri haftalık 35 saati aşmamak üzere kurumları tarafından düzenlenir.