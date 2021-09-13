Yavru köpeğe itfaiye eli

Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde dün öğlen saatlerinde, bir arazi içerisinde toprak altında kalan yavru köpek, Lefkoşa İtfaiye Şubesi ekipleri tarafından kurtarıldı. Bölgede köpekleri besleyen çocukların ihbarı üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri, zamanında müdahaleyle yavru köpeği sağ salim kurtardı. Edinilen bilgiye göre, çevreye atılan molozların köpeğin yuvasını kapatması nedeniyle yavru köpeğin toprak altında kaldığı belirtildi.



Kıbrıs Gazetesi