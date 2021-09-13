Yavru köpeğe itfaiye eli

banner32

Yavru köpeğe itfaiye eli
banner37
banner23

Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde dün öğlen saatlerinde, bir arazi içerisinde toprak altında kalan yavru köpek, Lefkoşa İtfaiye Şubesi ekipleri tarafından kurtarıldı. Bölgede köpekleri besleyen çocukların ihbarı üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri, zamanında müdahaleyle yavru köpeği sağ salim kurtardı. Edinilen bilgiye göre, çevreye atılan molozların köpeğin yuvasını kapatması nedeniyle yavru köpeğin toprak altında kaldığı belirtildi.

Kıbrıs Gazetesi

YORUM EKLE
Gönder
banner28
SIRADAKİ HABER
Inkılap Tarihi kitabının Kıbrıs Barış Harekâtı...
Inkılap Tarihi kitabının Kıbrıs Barış Harekâtı...
  1. Türkiye

banner19

banner1

banner3

banner18