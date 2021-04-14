Yatağında ölü bulunan 2 aylık bebek Covid-19 pozitif çıktı

Güney Kıbrıs'ta yaşayan Suriyeli ailenin erkek bebeği yatağında ölü olarak bulundu.

Philenews'in haberine göre, Limasol'da Salı günü erken saatlerde karyolasında ölü bulunan iki aylık bir erkek bebek ve 34 yaşındaki babası koronavirüse yakalandı.

Suriyeli ebeveynleri bunun yapılmaması dileğini ifade etmelerine rağmen, kısa süre içinde otopsi yapılacaktır.

Çocuk 8 Şubat'ta dünyaya geldi ve tespit edilen solunum problemleri nedeniyle 15 gün süreyle Limasol Genel Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde yatmak zorunda kaldı.

Genç anne salı günü saat 2 civarında bebeğini beslemeye gittiğinde bebeği bilinçsiz bulmuştu.