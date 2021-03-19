Yasemin Öztürk: Karantina otellerine büyük paralar ödendi

BRT’de yayınlanan “14. Saat” programına konuk olan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Yasemin Öztürk siyasette ve ülkede yaşananlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“MAALESEF KARANTİNA OTELLERİNE BÜYÜK PARALAR ÖDENDİ”

Ekonomide daha iyi adımlar atılabileceğine işaret eden Öztürk, karantina otellerine büyük paralar ödendiğini vurgulayarak söz konusu paraların özel sektöre aktarılarak herkese eşit miktarda fayda sağlanabileceğinin altını çizdi.

“HALKIMIZA YETERİNCE DOKUNAMADIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM”

Ekonomide uzman kişileri bir araya getirerek fikirleri tartışıp, düzlüğe çıkabilmenin yollarını bulmanın gerekliliğine vurgu yapan UBP Milletvekili Yasemin Öztürk, “Halkımıza yeterince dokunamadığımızı düşünüyorum” dedi.

Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2021, 09:58