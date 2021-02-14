Haberal Kıbrıslı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kartal Harman yasaklara uymayanlara ateş püskürdü. Harman paylaşımında şöyle dedii;

⚫️ Size nasıl hakaret etmemizi istersiniz ?

➖ Sizin gibi ‘gereksizler’ yüzünden biz evelerimize kapatılıyoruz biliyor musunuz ?

➖ Sizin gibi ‘şımarıklar’ yüzünden iş yerlerimizi kapatmak zorunda kaldık biliyor musunuz ?

➖ Sizin gibi ‘kendini bir halt’ zannedenler bu bela hastalığı yayıyor biliyor musunuz ?

➖ Sizin gibi ‘kural ve yasa’ tanımayanlar yüzünden bir çok esnaf batma noktasına geldi biliyor musunuz ?

➖ Sizin gibi ‘terbiyesizler’ yüzünden Sağlık çalışanlarımız, polisimiz ve insanlarımız hasta oluyor biliyor musunuz ?

➖ Sizin ‘’utanmazlar’ yüzünden insanlar ölüyor biliyor musunuz?

➖ Bugün ölen insanlarımızın birilerinin oğlu,kardeşi,babası olduğunu biliyor musunuz ?

⚫️ Siz bugün parklarda, bahçelerde buluşup “sıçtığımın sevgililer” gününüzü kutlarken, biz bugün 3 insanımız kaybettik biliyor musunuz ?

➖ Siz nasıl insanlarsınız be böyle, binlerce insanın size ‘hakaret’ ettiği bir noktada bile halen daha bu denli ‘vurdumduymaz’, ‘saygısız’, ‘terbiyesiz’, ‘utanmaz’ ve ‘arlanmaz’ olabiliyorsunuz !

⚫️ Polise ve belediyelere buradan çağrımızdır madem ki, bizim insanımız laftan, lütfenden, anlamıyor, kural, yasa takmıyor, gerekeni yapın ve yasa çerçevesinde bugün dışarda olanlara en ağır ceza veya cezaları kesin !

⚫️ Yeter artık bizim işimiz, aşımız, sağlığımız, psikolojimiz bitmiş bu terbiyesizler parkta bahçede buluşup sevgililer günü kutlayacaklar !!!