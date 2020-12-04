Yasa dışı yollardan önce Güney’e sonra İngiltere’ye sigara kaçırdıkları ortaya çıktı

Beyarmudu köyünden askeri yasak bölgeyi ihlal eden Mustafa Tahsinsoy, Hüsamettin Kara, İsmail Volkan ve Mine Öksüz ile konu kişilere yardımcı olduğu tespit edilen Savaş Şemi tutuklandı.

“1. derecede askeri yasak bölgeyi ihlal etmek”, “Gizlice girme”, “KKTC toprakları dışına çıkmak”, “KKTC topraklarına giriş yapmak” ve “Yardımcı olmak” suçlamaları ile ilgili tutuklanan zanlı Tahsinsoy, Kara, Volkan, Öksüz ve Şemi dün Askeri Mahkeme huzuruna çıkarılarak tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Bilgi Değişim Ofisi’nden gönderilen yazı üzerine başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan zanlıların Kuzeyden Güneye sigara kaçakçılığı yaptıkları tespit edilirken, zanlıların tasarruflarında kaçak ve gümrüksüz olarak bulundurdukları sigaraları İngiltere’ye kaçırmak isterken Baf Havaalanı’nda Rum polisi tarafından tespit edilerek tutuklandıkları öğrenildi.

HAVAALANINDA KAÇAK SİGARALARLA YAKALANDILAR

Zanlı İsmail Volkan, Hüsamettin Kara, Mustafa Tahsinsoy, Mine Öksüz’ün 20 Ekim 2020 tarihinde, Beyarmudu İlkokulu yanında bulunan askeri bölgeden yürüyerek 1. derece askeri yasak bölgeye gizlice girip ihlal ettikten sonra yetkili makamdan izinsiz olarak KKTC toprakları dışında kalan İngiliz Üsler Bölgesi’ne geçip oradan Güneye geçtikleri öğrenildi.

Zanlı Savaş Şemi’nin ise aynı gün adına kayıtlı bulunan RC 703 plakalı aracı ile Akyar Kara Giriş Kapısı’ndan gerekli muhaceret işlemlerini yapıp Güneye geçtikten sonra Pile’ye giderek daha önceden anlaştığı zanlıları aracına alıp Güneye gitmelerine yardımcı olduğu öğrenilirken, tüm zanlılar Baf Havaalanı’nda tasarruflarında bulundurdukları kaçak ve gümrüksüz sigara ve tütün ürünleri ile Rum Polisi tarafından tutuklandı.

Rum makamlarınca haklarında gerekli yasal işlemlerin yapıldığı öğrenilen zanlılardan zanlı Savaş Şemi’nin 25 Ekim 2020 tarihinde serbest bırakıldığı ve yine yasal yollardan KKTC’ye giriş yaptığı, zanlı Volkan, Kara, Tahsinsoy ve Öksüz ise 27 Ekim 2020 tarihinde Rum Polisi tarafından serbest bırakıldıktan sonra yine Pile’den ayni yerden askeri yasak bölgeyi ihlal edip izinsiz olarak KKTC topraklarına giriş yaptıklarının tespit edildiği öğrenildi

Olayın polisin bilgisine 2 Aralık 2020 tarihinde gelmesi üzerine ise zanlı Şemi diğer zanlıların yasa dışı yollardan Güney’e geçmesine yardımcı olduğu için, Volkan, Kara, Tahsinsoy ve Öksüz’ün ise Askeri Yasak Bölgeyi İhlal Etme suçundan tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Askeri Mahkeme huzuruna çıkarılan zanlı İsmail Volkan, Hüsamettin Kara, Mustafa Tahsinsoy, Mine Öksüz ve Savaş Şemi tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Zanlı Volkan, Kara, Tahsinsoy, Öksüz ve Şemi’nin yurt dışına çıkışı yasaklanarak seyahat belgelerine el konulurak haftada 1 en yakın polis karakoluna giderek ispat-ı vücutta bulunmalarına karar verilirken, zanlılar Volkan, Kara, Tahsinsoy ve Öksüz KKTC vatandaşı 1’er kefilin 10’ar bin TL kefalet senedi imzalaması, zanlı Savaş Şemi ise bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kıbrıs Postası

Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2020, 11:54