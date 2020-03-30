Yarından başlamak üzere 2100’dan sabah 06.00’ya kadar tam sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Yarından başlamak üzere 2100’dan sabah 06.00’ya kadar tam sokağa çıkma yasağı ilan edildi
banner23

İşte yeni Bakanlar Kurulu kararları

Bakanlar Kurulu, koronavirüs gündemiyle yaptığı bugünkü olağanüstü toplantısının ardından Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay alınan kararları açıkladı.

İşte kararlar:

Yarından başlamak üzere 2100’dan sabah 06.00’ya kadar tam sokağa çıkma yasağı ilan ediyoruz.

-Bu akşam marketler konusunda bir hatırlatmada bulunmak istiyoruz. Belediyelerin hijyen ve mesafe kurallarına uymayan marketleri kapatma ve ceza kesme yetkisi olduğunu duyurmuştuk. Belediyeleri yeniden bu konuda uyarıyoruz.

- Marketler yarın akşam 20.00’den itibaren kapatılacak.

- Yardım paketleri konusunda çalışma yapılıyor.

- Ülkemizde 69 hasta var. Yapılan testler temaslı takibi üzerinden yapılıyor. Belirli bazı olasılıklar takip edilerek testler yapılıyor. 3 kişi yoğun bakımda bulunuyor. 40 yaşında vatandaşımızın hastaneye geç getirilmesi sorun oldu, bu yüzden yoğun bakımda tutuluyor. 

Test yapan 8 kişilik ekip herkese test yapmıyor. Belirli bir zaman dilimi içerisinde ve temaslı kişilere yapılıyor. Negatif test sonuçları kimseyi yanıltmamamı, daha sonra pozitif olabilir…

- Yurt dışından gelen ve karantina altında olan vatandaşların farklı tarihlerde çıkışları olacak. 1, 3, 4 ve 9 Nisan’da karantina merkezlerinden çıkışları olacak. Belli bir süre kendilerini izole edecekler. Evlerine giderken araçlarında tek kişi ile maske ile seyahat edecekler.

- Hükümetin herhangi bir özel hastane ile virüs çerçevesinde yüksek rakamlı bir anlaşma yapmış değildir. Basında yer alan rakamlar yanlıştır.

- Türkiye’den ülkemize charter uçuşlar olacak.

-1 Nisan’dan İstanbul’dan, 4 Nisan’da Ankara’dan ülkemize charter sefer düzenlenecek.

Gelecek olan öğrenciler öğrenci yurtlarında 14 gün karantinada tutulacak.

- Bugün düzenlenen charter uçuşla 317 kişi Kuzey Irak’a gitti.

- 10 Mart’tan itibaren kara kapıları hariç ülkemizden 47432 kişi çıkış yapmıştır. 15478 kişi de ülkemize giriş yapmıştır

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Ekonomik Örgüt Temsilcileri Hükümet İle Görüşmeye...
Ekonomik Örgüt Temsilcileri Hükümet İle Görüşmeye...
  1. KKTC

banner19

banner1

banner3

banner18