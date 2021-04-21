Yarın 50 yaş ve üzeri kişilerin aşılanmasına başlanıyor

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, 40 bin doz aşının gelmesiyle birlikte 2 bin kişinin Aşı Bilgi Sistemi’ni kullanarak, müracaat ettiğini açıkladı.

19 tane aşı merkezinde yarından itibaren aşılamanın başlanacağına işaret eden Üstel, 50 yaş ve üzeri kişilerin yarından itibaren aşılanmasına başlanacağını dile getirdi.

Üstel, 1 hafta içerisinde 50 yaş ve üzerinin tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde AstraZeneca aşısı yapıldığını belirten Üstel, 18 merkezde ise SinoVac aşısının yapıldığını ve BionTech aşısının ise sağlık ocaklarında yapılmaya devam edildiğini ifade etti.

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, 58 bin 812 kişinin birinci doz aşısı olduğunu, 48 bin 553 kişinin ise ikinci doz aşısının olduğunu dile getirdi.