Yardımlar yerine ulaştı

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği Lefkoşa Şube Başkanı Fatma Aydoğdu, yaptığı
yazılı açıklamada; Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği Lefkoşa Şubesi ve Demokrasi
Ortaokulu iş birliğinde düzenlenmiş olan kermesten elde edilen gelirle 30 öğrenciye kışlık
mont alınmıştır. Ayrıca 70 ihtiyaçlı öğrenciye de tişört hediye edilmiştir. Bu etkinlikte bize
destek olan Demokrasi Ortaokulu Müdür ve Öğretmenlerine, Lefkoşa Türk Belediyesi’ne ve
her zaman büyük bir özveri ile yanımızda bulunan Kızılay gönüllüsü arkadaşlara ve halkımıza
sonsuz teşekkürlerini sunduğunu belirtmiştir.