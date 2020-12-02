Yardımlar yerine ulaştı

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği Lefkoşa Şube Başkanı Fatma Aydoğdu, yaptığı

yazılı açıklamada; Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği Lefkoşa Şubesi ve Demokrasi

Ortaokulu iş birliğinde düzenlenmiş olan kermesten elde edilen gelirle 30 öğrenciye kışlık

mont alınmıştır. Ayrıca 70 ihtiyaçlı öğrenciye de tişört hediye edilmiştir. Bu etkinlikte bize

destek olan Demokrasi Ortaokulu Müdür ve Öğretmenlerine, Lefkoşa Türk Belediyesi’ne ve

her zaman büyük bir özveri ile yanımızda bulunan Kızılay gönüllüsü arkadaşlara ve halkımıza

sonsuz teşekkürlerini sunduğunu belirtmiştir.