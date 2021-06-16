Yap-sat sektöründeki sorunlar Başbakanlıkta masaya yatırıldı

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Yap-Sat Komitesi, Başbakan Ersan Saner’i ziyaret etti. Yap-Sat Komitesi yetkilileri, sektörün pandemi nedeniyle boğuştuğu sorunları Başbakan Saner’e aktardı.

Komite Başkanı Burçin Döveç, Komite Koordinatörü Pınar Atıl ve Komite Üyeleri Ceyhun Tunalı, Ahmet Noyan, Erhun Şahali, Gürsel Uzun ile Salih Kayım’ın katıldığı toplantıda bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri gündeme taşındı.

Komite Başkanı Burçin Döveç ve beraberindeki heyet, sektörün içerisinde bulunduğu sıkıntılı durumlardan çıkılabilmesi için ivedi çözüm talep etti.