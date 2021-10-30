Yanıtı gecikmeden verdi!

Ulusal Birlik Partisi 22’inci Olağan Kurultayı’nda Başkan adayı olan Faiz Sucuoğlu, "Ersan Saner’in bir kişi dışında herkese hakkımı helal ediyorum” şeklindeki açıklamasını yorumladı.

Benim başıma gelse adadan kaçardım diyen Sucuoğlu açıklamasına şöyle devam etti;

“Ben üstüme almıyorum.. Çıkacak olan isimler bellidir. Odaklaşmayı başka bir yere itme.. Suçu gözardı etme.. Hata belli, hatayı ben yapmadım.. Ben polise haber vermemişim… Sadece ben değil benimle birlikte bir çok kişinin bildiği bir olay ben neden gideyim. Dikkatleri başka yere çekme algısıdır bu. Bu psikolojik bir travmadır, kolay bir şey değildir. Hak da veriyorum zaman zaman.. Kendimi koysam direkt kaçardım herhalde.. Allah başımıza vermesin. Kendim katiyetle üzerime almıyorum… Kendisini anlayışla karşılıyorum. Sonunda bunu kimin yaptığı kimin yaydığı ortaya çıkacaktır.” Ersan Saner’in kurultaydaki konuşmasında ortaya koyduğu iddiaları üzerine almadığını kaydetti.