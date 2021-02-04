Yangında ağır yaralanan Firdevse Baflı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Alayköy'de geçtiğimiz gün evi yanan ve çıkan yangında ağır yaralanan 75 yaşındaki Firdevse Baflı'dan kötü haber geldi.

Polis Baflı'nın dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.

Polis açıklamasında, 31 Ocak tarihinde Alayköy'de meydana gelen yangın sonucu ağır şekilde yaralanan 75 yaşındaki Firdevse Baflı'nın, tedavi görmekte olduğu Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde 3 Şubat 2021 tarihinde yaşamını yitirdiğini duyurdu. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.