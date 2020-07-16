Yangın helikopteri KKTC'de konuşlandırıldı

Yangın helikopteri KKTC'de konuşlandırıldı
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Ülkemizde büyük bir eksiklik olan yangın helikopteri sonunda geldi. Tarım Bakanlığı'nın girişimleriyle Türkiye'den gönderilen yangın helikopteri KKTC'de konuşlandırıldı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Bize bu imkanı sağlayan başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’A Cumhurbaşkanı Yardımcısı sayın Fuat OKTAY’A T.C. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’ye teşekkürlerimi sunarım." ifadelerini kullandı

Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2020, 16:44
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