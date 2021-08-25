Yalnız kalan sineklerin uyku ve beslenme düzeni bozuluyor

Bilim insanları, özel test tüplerinde karantinaya alınan ve yalnız bırakılan meyve sineklerinin sadece bir haftalık izolasyondan az uyumaya ve çok fazla yemeye başladığını keşfetti.

Hakemli bilimsel dergi Nature’da yayımlanan yeni araştırmada, gruptan ayrılmanın sineklerin gen ifadesinde, sinirsel aktivitelerinde ve davranışta yol açtığı değişiklikler incelendi.

Araştırmanın yazarlarından Profesör Michael W. Young, "Sinekler, sosyal izolasyona belirli tepkiler verecek şekilde tasarlanmıştır" dedi ve ekledi:

Yalnızlığın sineklerdeki küçük bir nöron grubunda değişikliklere yol açtığı ve bunun da patolojik sonuçları olduğunu gördük. Böylece bu nöronların ne işe yaradığını anlamaya başladık.

Meyve sinekleri gruplar halinde besleniyor ve karmaşık çiftleşme ritüellerine sahip. Uykularına da son derece düşkün olduğu bildirilen bu canlılar, her gün 16 saat uyuyor. Bunun bir kısmı öğle uykusuna bir kısmı da gece uykusuna gidiyor.

Bu yüzden Young'ın laboratuvarında araştırma görevlisi olarak çalışan Wanhe Li, sosyal izolasyonun biyolojik temellerini daha iyi anlamak için bu sokulgan meyve sineklerini seçti.

Araştırma ekibi, önce çeşitli karantina koşullarında sineklerin nasıl hareket ettiğini karşılaştırdı. Farklı büyüklükteki gruplar halinde bir arada barındırılan sinekler, anormal davranışlar göstermedi.

Kalabalıktan koparılan iki sinek bile halinden memnundu. Ancak tek bir sinek, grubundan koparıldığında, daha fazla yemeye ve daha az uyumaya başlamıştı.

İleri incelemeler, bu davranışların genetik temelini de ortaya çıkardı. Ekip, P2 nöronları diye bilinen küçük bir grup beyin hücresinin uyku ve beslenme davranışında gözlemlenen değişikliklerde rol oynadığını tespit etti.

İzole edilmiş sineklerin P2 nöronlarını devre dışı bırakan araştırmacılar, aşırı yeme davranışını baskıladı ve sineklerin uyku alışkanlıklarını geri getirdi.

Ekip, meyve sineklerinden elde edilen bulguların insanların sağlık durumuna da yarar sağlayabileceğini düşünüyor.

Young, "Klinik odaklı çalışmalar, ABD'deki çok sayıda yetişkinin, Kovid-19 nedeniyle getirilen izolasyon önlemlerinin son bir yılında önemli kilo artışı yaşadığını ve uykusuzluk çektiğini gösteriyor" dedi ve ekledi:

Küçük sineklerimiz, ortak biyolojik nedenlerle pandemi koşulları altında yaşayan insanların davranışlarını taklit ediyor olabilir.