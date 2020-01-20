Yaklaşık Bir Milyon Liralık Mala El Konuldu

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na bağlı Ticaret Dairesi ekipleri, 2019’da 6 bin 418 işyerini denetledi. 2018 yılına göre 10,45 oranında artış içeren bu denetimlerde 373 işyerine 335 bin 198 TL ceza kesti. Bir önceki yılda 5 bin 811 denetimde 346 işyerine 233 bin 102 TL ceza kesilmişti.

Ticaret Dairesi’nin İç Ticaret Şubesi görevlileri geçen yıl gerek mesai saatlerinde, gerekse mesai dışı saatlerde denetimler yaparken, yasa, tüzük ve yönetmeliklere aykırı hareket eden işyerlerine hem para cezası kesti, hem de sağlık için tüketime uygun görülmeyen mallara el koyup, bunların imha edilmesini sağladı.

880 BİN 286 TL’LİK MALA EL KONULDU

Ticaret Dairesi İç Ticaret Şubesi’nin piyasa denetim ekipleri 2019’da geçmiş yıllara kıyasla daha etkin bir çalışma içerisinde girerken, 12 aylık sürede yaptıkları denetimlerde 880 bin 286 TL’lik mala el koydu. Ancak, denetim sayısındaki belirgin artışa rağmen el konulan malların piyasa değeri hem 2018 hem de 2017 yılına göre daha düşük değerde kaldı. Bu durumun, yoğun denetimler nedeniyle işyerlerinin yasalara uyum konusunda daha dikkatli olmalarından kaynaklandığı sanılıyor.

Söz konusu gelişmeler dikkate alındığında 2017 yılında denetimlerde el konulan 1 milyon 166 bin 252 TL’lik mal miktarının 2018’de yüzde 4,66 azalışla 1 milyon 111 bin 938 TL’ye, 2019’da da yüzde 20.83 azalışla 880 286 TL’ye indiği görülüyor.

Geçen yılki denetimlerde yasalara ve gıda güvenliğine uygun olmadığı gerekçesiyle el konulan malların 11 bin 651 TL’lik kısmının ise çeşitli yerlere bağış olarak verildiği kayıtlara geçti. 2018 yılında 22 bin 011 TL’lik, 2017 yılında da 14 bin 833 TL’lik mal bağışlanmıştı. Bağışlanan malların değerinin 2019 yılında yüzde 47.06 oranındaki düşüşü dikkat çekici bulundu.

MAĞUSA’DA DÜŞÜŞ VAR

HABERCİ Ekonomi’nin Ticaret Dairesi verilerini kullanarak yaptığı hesaplamaya göre, 2019’da yapılan denetimlerin yine Lefkoşa’da yoğunlaştığı ortaya çıktı.

Daireye bağlı ekipler geçen yıl Lefkoşa’da 2 bin 200 (%34.28), Mağusa’da 1,042 (%16.24), Girne’de 1,416 (%22.06) ve Güzelyurt’ta da 1,760 (%27.42) işyerini denetledi.

Lefkoşa’daki denetim sayısında yüzde 10.61 oranında, Girne’de de yüzde 8.51 oranında ve Güzelyurt’ta da yüzde 24.38 oranında artış sağlanmasına rağmen, Mağusa’daki denetimlerde yüzde 7.13 oranında, düşüş olduğu kayıtlara geçti.

BÖLGELERE GÖRE CEZALAR

Lefkoşa’da yapılan denetimlerde 149 işyerine 131 bin 889 TL’lik ceza kesilirken, Güzelyurt bölgesindeki denetimlerde kesilen cezaların ve miktarlarının denetim sayısına göre düşük kaldığı dikkat çekti.

Dairenin rakamlarına göre Güzelyurt’taki denetimlerde sadece 16 işyerine 13 bin 218 TL, Girne’deki denetimlerde 102 işyerine 93 bin 606 TL, Mağusa’daki denetimlerde ise 106 işyerine 94 bin 474 TL ceza kesildi.

Kesilen ceza miktarı 2018’e göre yüzde 43.80 oranında artarken, bölgelere göre payı şöyle hesaplandı:

Lefkoşa yüzde 39.35, Güzelyurt yüzde 3.94, Girne yüzde 27.93 ve Mağusa yüzde 28.18.

EL KONULAN MALLAR

Denetimlerde tüketime uygun görülmeyen veya gerekli ticari işlemi eksik olan mallara el konulurken, bu malların yüzde 44.83’lük kısmının (394 bin 653 TL) Lefkoşa’daki denetimlerden sağlandığı hesaplandı.

Verilere göre el konulan malların geriye kalan diğer bölgelere göre dağılımında Güzelyurt yüzde 6.86 (60 bin 413 TL), Girne yüzde 30.92 (272 bin 171 TL) ve Mağusa da yüzde 17.39’luk (153 bin 047 TL) paya sahip.

Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2020, 11:50