Yabancı Öğrencilerin Örgütü VOIS Cyprus’tan UMK’ya ziyaret

Kıbrıs Uluslararası Öğrencilerin Sesi (Voices of International Students in Cyprus-VOIS) Örgütü’nün Ruh Sağlığı Komitesi’nden bir heyet, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nu ziyaret etti.

Medi Foundation Bağımlılıklarla Mücadele Derneği Başkanı İsmet Koldaş Medi ve heyetinin de hazır bulunduğu toplantıda,

oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirildi. Yaklaşık 7 bin üyesi ve 90 bin takipçisi bulunan VOISÖrgütü’nün Ruh Sağlığı Komitesi Başkanı AshrefSaleem ve komite üyelerine, Komisyon çalışmaları, ülkedeki mevcut yasal durum konusunda geniş ve ayrıntılı bir sunum yapıldı.

VOIS Ruh Sağlığı Komitesi Başkanı AshrefSaleem, böylesi bir Komisyon’un varlığından haberleri olmadığını, oysa çok ciddi ve takdire şayan yasal, bilimsel ve önleme çalışmaları yapıldığını gördüklerini belirterek, ziyaretin kendileri için çok verimli olduğunu söyledi.

KKTC’de okuyan yabancı öğrencilerin başta Denetimli Serbestlik Yasası ve uyuşturucu konusundaki mevcut diğer yasal durum, bu konudaki hakları, destek alabilecekleri kurumlar konusunda yetersiz bilgiye sahip olduklarını ve bu nedenle çok ciddi sıkıntılarla karşılaşabildiklerini anlatan VOIS Ruh Sağlığı Komitesi Başkanı AshrefSaleem, yaptığı sunumla kendilerini çok ciddi şekilde aydınlatan Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu ve ziyaretin gerçekleştirilmesine öncülük eden MediFondation Başkanı İsmet Koldaş Medi’ye teşekkür etti.

Üyelerinin de ülkedeki mevcut yasal durum, psikolojik, tedavi ve rehabilitasyon konusunda destek alabilecekleri kurumlar konusunda aydınlatılmasını istediklerini ifade eden AshrefSaleem, bu konular, ayrıca eğitim ve farkındalık çalışmaları yönünde bundan sonra Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ile işbirliği yapma kararı aldıklarını söyledi.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu da, Komisyon olarak göreve geldikleri günden bu yana din, dil ve ırk ayrımı yapmadan çalışmalarını yürütmeyi bir ilke haline getirdiklerini söyledi.

Bu çerçevede Komisyona başvuran danışanlara dinine, diline ve ırkına bakmadan yardım eli uzattıklarını kaydeden Hasan Karaokçu, evrensel insan haklarının en önemli dayanakları olduğunu vurguladı.

Bir üniversite adası olan KKTC’ye eğitim görmek için gelen yabancı öğrencilerin örgütlenmesine öncülük eden VOIS heyetini Komisyonda misafir etmekten onur duyduklarını kaydeden Karaokçu, yapılan görüşmede, yabancı öğrencilerin ülkedeki mevcut yasal durum ve diğer imkanlar konusunda gerçekten ciddi bir bilgi eksikliği içinde olduklarını gözlemlediklerini belirtti.

“VOIS Grubu ve üyelerine Komisyon olarak kendi çalışma alanımızla ilgili her türlü desteği vereceğiz. Toplantıda bu konuda çok ciddi bir yol haritası ve eylem planı belirledik. Mücadelemizin önemli paydaşlarından Medi Foundation Bağımlılıklarla Mücadele Derneği ile de işbirliğinde önümüzdeki günlerde gerekli çalışmalara başlanacaktır” diyen Karaokçu, ilgili tüm kurumların da aynı hassasiyeti göstermesi gerektiğine olan inancını dile getirdi.