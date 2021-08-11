Vurdu, kırdı, öfkesi dinmedi

Mağusa’da önceki akşam yeğenlerine uyuşturucu verdiği için Savaş Kadı’ya saldıran zanlı Osman Kapısız gece boyunca etrafı savaş alanına çevirip tabancayla ateş açtığı gerekçesi ile tutuklandı.

Mağusa’da önceki akşam uyuşturucu yüzünden bir benzin istasyonunda Savaş Kadı’ya satırla saldıran Osman Kapısız gece boyunca birden çok ev ve iş yeri camlarını indirdi, 3 aracı haşat etti.

Yeğenlerine uyuşturucu verdiği gerekçesi ile önce Savaş Kadı’nın aracının camlarını satırla aşağıya indiren Kapısız, aynı gece silahla havaya 2 el ateş açmakla suçlanıyor.

Dün öğle saatlerinde tespit edilerek tutuklanan Kapısız’ın ikametgahında 2 adet hava tabancası tespit edilerek emare alındı.

Zanlı dün “Kanunsuz silah taşıma, tasarruf kullanma”, “Kanunsuz patlayıcı madde taşıma, tasarruf” “Kasti hasar”, “Ciddi darp”, “Kanunsuz bıçak taşıma” , “Tecavüzkar alet taşıma”, “Darp”, “İthale-i Lisan” ve “Rahatsızlık” suçlamaları ile Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.

SATIRLA ARACIN CAMLARINI İNDİRDİ

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Murat Öztürk mahkemede verdiği ifadesinde, zanlı Osman Kapısız’ın “Kanunsuz silah taşıma, tasarruf kullanma”, “Kanunsuz patlayıcı madde taşıma, tasarruf” “Kasti hasar”, “Ciddi darp”, “Kanunsuz bıçak taşıma”, “Tecavüzkar alet taşıma”, “Darp”, “İthale-i Lisan” ve “Rahatsızlık” suçlarından methalder olduğunu açıkladı.

9 Ağustos 2021 tarihinde, saat 23:30 raddelerinde Mağusa’da umumi bir yer olan 15 Ağustos Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir benzin istasyonu içerisinde zanlı Osman Kapısız’ın elinde tuttuğu henüz tespit edilemeyen satır ile aralarında husumet bulunan Savaş Kadı’nın kullanımındaki aracın ön camına, sağ kelebek camına ve arka camına kasten vurduğunu hasara uğrattığını açıkladı. Zanlının daha sonra Savaş Kadı’ya hitaben küfrettiğini söyleyen Öztürk, “bu alemin kralı benim, hiç birinizi yaşatmayacam” diyerek sonrasında ise Kadı’nın ayağına vurarak yere düşmesine neden olup darp ettiğini açıkladı.

BAŞINA BALTA SAPI İLE VURDU, BOĞAZINA SATIR DAYADI

Zanlının 10 Ağustos 2021 tarihinde saat 01:00 sıralarında, Savaş Kadı’ya ait Harika bölgesindeki dükkanına gittiğini belirten Öztürk, tasarrufunda kanunsuz olarak taşıdığı henüz tespit edilemeyen ateşli silah ile avluya girip mülküne tecavüz ettikten sonra tasarrufunda bulundurduğu taşı ikametgahın kapısına atmak sureti ile camı kasten kırıp hasara uğrattığını açıkladı.

Polis memuru Öztürk, aynı gün saat 02:30 sıralarında sokak içerisinde kendisine küfür ettiği gerekçesi ile elinde kanunsuz olarak tasarruf ettiği plastik balta sapı ile Aytekin Yücel’in kafasına defalarca vurup ciddi şekilde darp ettikten sonra henüz tespit edilmeyen satırı Aytekin Yücel’in boğazına dayadıktan sonra olay yerinden ayrıldığını açıkladı.

TABANCAYLA HAVAYA ATEŞ AÇTI

Zanlının bu olayın hemen akabinde de saat 02:45 sıralarında sokakta Doğan Kadı ve Savaş Kadı ile karşılaştığını söyleyen Öztürk, yaşanan sözlü tartışmaya müteakip zanlının tasarrufunda kanunsuz olarak taşıdığı henüz tespit edilemeyen ateşli silah ile 2 el ateş edip henüz tespit edilemeyen satır ile park halinde bulunan Doğan Kadı’nın kullanımındaki kiralık aracın ön camını, sağ ön farını, sağ arka kapı camı, sağ arka camı, sol arka cam ve sol ön camına vurduğunu açıkladı.

Zanlının daha sonra Gözde Ataker’in kullanımında bulunan aracın sağ ön far, sağ dikiz ayna, sağ kapı, arka cam, arka tampon ve sol ön kapısına vurmak sureti ile kasti hasar yaptığını belirten Öztürk, zanlının Ataker’e ait ikametgahın avlusuna girip mülke tecavüz ederek giriş kapsındaki camı ve banyo penceresinin camını da kırarak hasara uğrattığını açıkladı.

Zanlının aynı gün tespit edilerek tutuklandığını kaydeden Öztürk, zanlının itiraf nitelikli ama tüm suçlamaları kabul etmediğini içeren gönüllü ifade verdiğini söyledi.

Zanlının ikametgahında yapılan arama da 2 ader hava tabancasının bulunduğunu söyleyen Öztürk, zanlının el örneklerinin alındığını açıkladı.

Emare alınan tabancaların Balistik İnceleme Şubesi’ne gönderildiğini kaydeden Öztürk, aranan emarelerin olduğuna da dikkat çekerek zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme yürütülen soruşturmanın selameti açısından zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasına verdi.