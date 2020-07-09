Vukaatları bitmiyor!

Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu bu kez görevi başındaki polislere hakarette bulunması nedeni ile polislik oldu.

Başkan Sennaroğlu dün 14:30 sıralarında Lefkoşa’da SD 024 plakalı aracının yolcu koltuğunda bulunduğu sırada, araç sürücüsü kişinin siyah cam ve sürüş ehliyetini yanında bulundurmama suçlarından rapor etmek isteyen trafik polislerine küfür ederek rahatsızlık yarattı.

Görevli 2 polis memuruna hitaben yüksek sesle “yerse Lefkoşa Belediye Başkanını rapor et. Ödeyeni s… garagöz. Sen hesabını verecen seninle görüşeceyik” dediği öğrenilen Sennaroğlu’nun görevli polisler tarafından hakkında şikayette bulunulduğu ve aleyhinde dava okunduğu öğrenildi.