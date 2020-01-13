Voyvodalar ortalığı savaş alanına çevirdi

Lefkoşa Sarayönü bölgesinde, dün akşam saat 21.30 sıralarında alkollü 3 şahıs Nicosia Betting isimli iş yeri personeli 38 yaşındaki Hasan Diker’i feci şekilde darp edip burnunu kırdı.

Nicosia Betting isimli iş yerinin önünde taşkınlık yapan alkollü 3 şahıs, iş yeri önünde park edili halde bulunan Hasan Diker’e ait KJ 526 plakalı araca sebepsiz yere ayakları ve elleriyle vurarak hasar verdi.

15 DAKİKA SONRA BIÇAK VE JİLETLE GERİ DÖNDÜLER

Kendilerini uyaran Diker’e saldıran 3 şahıs Hasan Diker’i feci şekilde darp edip burnunu kırdı. Hasan Diker hastaneye kaldırılırken, olaydan yaklaşık 15 dakika sonra, ellerinde bıçak, jilet ve kemerlerle bet ofise geri dönen 3 şahıs, bet ofisi birbirine kattı. Televizyonları kıran, sandalye ve masaları deviren ve personele hakaret eden zanlılar polis tarafından her yerde aranıyor.

“BURNUNU KIRIP KAÇTILAR”

Nicosia Betting isimli yerinin kadın personelleri, yaşadıkları dehşet anlarını HABERCİ’ye aktardı. “Bu bölgede sürekli sorunlar yaşanıyor ama ilk kez böyle bir olay yaşadık. Birileri kapının önünde içkili halde taşkınlık çıkardı ve Hasan arkadaşımızın arabasına hasar verdi. Hasan da onları uyarmak için dışarıya çıktığı zaman bir anda Hasan’a saldırıp burnunu kırdılar ve kaçtılar. Ortalık kan gölüne döndü. Acilen Hasan’ı hastaneye götürdüler. 10-15 dakika sonra bir anda biz ne olduğunu anlamadan 3 kişi yeniden gelip bağırıp çağırmaya ve küfürler savurarak ‘O nerede’ diye bet ofisin içerisinde terör estirmeye başladılar. Ellerinde bıçak, jilet ve kemerle gözleri dönmüş şekilde etrafı dağıttılar başka bir arkadaşımıza kemerle vurdular ardından yeniden çıkıp gittiler” diyerek büyük korku yaşadıklarını dile getirdi.