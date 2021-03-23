Vounous Dünya Arkeoloji Gündeminde

Abrakadabra İletişim Yönetimi (ACM) ve Çatalköy Belediyesi işbirliği çerçevesinde hazırlanan Vounous Belgeseli, Uluslararası Deneysel Arkeoloji Enstitüsü (EXARC) seçici jüri üyeleri tarafından oy birliği ile özel gösterime seçildi. Vounous Belgeseli DünyaGalası, 29 Mart – 1 Nisan 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ve dünyanın en ünlü üniversitelerinin arkeoloji bölümlerinde görev yapan yaklaşık 85 akademisyen arkeoloğun bildiri sunacağı online konferansta,31 Mart 2021 saat 18.00’da arkeoloji dünyasının buluşma noktası EXARC’ınyoutube ve sosyal medya kanallarında yapılacak.

Çatalköy Belediyesi tarafından 5000 yıllık tarihi yeniden canlandırma ve Kıbrıs’tan kaçırılan eserlerin yeniden ülkemize kazandırılması amacıyla düzenlenen Vounous Sempozyumları sırasında dünyadan gelen katılımcılarla çekilen belgeselin danışmanlığını aynı zamandaVounous Sempozyumlarının proje başkanlığını yürüten Rauf Ersenal yaptı.

Ersenal, “Vounous ülkemiz adına bir başarı hikayesidir”

Dünya çapında bir enstitü tarafından kabul görmenin önemine vurgu yapan Ersenal şunları söyledi;

“Her şeyden önce Vounous’un bu başarılı noktaya gelmesinde emeği geçen yüzlerce arkadaşımıza teşekkür etmek isterim. Onları burada tek tek sayamam ama onlar kimler olduklarını biliyorlar. Üç yıl üst üste Uluslararası VounousSemozyumu’nu başarıyla gerçekleştirdik ve bu süre içerisinde birçok yabancı akademisyen ve sanatçıVounous’a katkı koydular ve sonunda Vounous’un dünyaya açılmasında önemli rol üstlendiler. Uluslararası Deneysel Arkeoloji Enstitüsünün dikkatini çeken bu özverili çalışmalar sonucu 29 Mart-1 Nisan 20121 tarihleri arasında Dünya çapında Youtube kanalında canlı yayınlanacak konferansa davet edildik. Birçok ülkeden uzman arkeologların yer aldığı seçici jüri VounousBelgeseli’nin bu konferansta yayınlanmasına oy birliği ile onay vermiştir. VounousBelgeseli’nin ilk gösterimi böylece gerçekleştirilirken aslında galası da yapılmış olacak. Bu ülkemiz adına büyük bir başarıdır diye düşünüyorum. Çünkü bu konferansta tüm Kıbrıs‘ı sadece bizler temsil edeceğiz. Kıbrıs’ın zengin kültür mirasının tüm dünyaya tanıtılması, sahip çıkılması, korunması ve yaşatılması için bunca zamandır verilen emeğin karşılığı müthiş bir şekilde bizlere geri dönerken söyleyebileceğim tek bir şey vardır;“Vounous ülkemiz adına bir başarı hikayesidir ve bu hikaye devam edecek”. Çatalköy Belediyesi’nin bu uluslararası başarısı bir ilk olarak kayıtlara geçecek örnek bir çalışmadır.29 Mart- 1 Nisan 2021 tarihleri arasında 4 gün boyunca dünyanın en ünlü üniversitelerinin arkeoloji bölümlerinde görev yapan yaklaşık 85 akademisyen arkeoloğun bildiri sunacağı bu uluslararası konferansta Vounous Belgeseli, 31 Mart 2021’de, saat 18.00’de Youtube’da yapılacak canlı yayınla tüm dünyaya tanıtılacak.”

Hulusioğlu, “Bizim amacımız ülkemizden kaçırılan eserlerin tekrardan ülkemize kazandırmaktır”

Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu ise yaptığı açıklamada, “Efsane bir dağ olan Vounous’un kayıp kültür mirasını yeniden canlandırma amacıyla uluslararası katılımcılarla düzenlediğimiz sempozyumlar arkeoloji dünyası tarafından yakından takip ediliyor. Böyle bir belgeselle daha geniş kitlelere ulaşmak mutluluk verici, zira bizim amacımız ülkemizden kaçırılan eserlerin tekrardan ülkemize kazandırmaktır. Bu belgesel çalışmasının bu amaca yaklaşmamızda önemli bir etken olacağı görüşündeyim” dedi.

Atik, “Kıbrıs’ta bir tek Çatalköy Belediyesi EXARC da yer alıyor”

Çatalköy Belediyesi Sanat Koordinatörü Derman Atik ise yaptığı açıklamada, “Bu önemli Vounous projesinin hayata geçmesi Çatalköy Belediyesi olarak bizler için çok önemliydi.Bu nedenle Vounousprojesinin hayat bulması ve sürdürülmesinin sağlanması Çatalköy Belediyesi olarak bizleri çok mutlu etmiştir.Bu günlerde “VounousBelgeseli”nin Uluslararası deneysel arkeoloji enstitüsü ( EXARC) jüri üyeleri tarafından Çatalköy Belediyesi logosu ile birlikte gösterim için seçilmiş olması bu anlamda çok anlamlıdır.Sadece KKTC deki belediyeler içinden seçilmiş olmak değil tüm Kıbrıs’taki Belediyeler içerisinden seçilmiş olması bizler için çok değerli ve anlamlıdır.Vounous hem ülkemizin hem de Çatalköy’ün çok önemli bir başarısıdır.Umarım covid-19 pandemisi bir an önce son bulur ve yeni normal süreçlerimizde Vounous için çalışmalarımıza yeniden başlarız” dedi.

Kar, “Belgeselin dünyanın en iyi üniversitelerinden akademisyenler katılacağı önemli bir konferansta yayınlanacak olması bizleri gururlandırmıştır”

ACM direktörü Cem Kar ise yaptığı açıklamada, Çatalköy Belediyesi’nin çok önemli bir projeyle kültürel mirasımıza sahip çıktığına vurgu yaparak, “Şirket olarak bizlerde böylesine önemli bir projeye nasıl katkı koyarız diye düşündük ve bir belgesel hazırlamak istedik. Belediye Başkanımız Mehmet Hulusioğlu, proje başkanı Rauf Ersenalve sanat koordinatörü Derman Atik ile bu düşüncemizi paylaştık. Onların düşüncemizi memnuniyetle karşılaması ve destek vermesi neticesinde bu proje hayat buldu. Bu belgeselin dünyanın en iyi üniversitelerinden akademisyenlerin katılacağı önemli bir konferansta yayınlanacak olması bizleri gururlandırmıştır. Bizler şirket olarak ülkemizin kültürel varlıklarının korunması ve yaşatılması için bugüne kadar birçok çalışma gerçekleştirdik. Bundan sonrada her türlü katkı koymaya hazırız” dedi.

Gala 31 Mart 2021 saat 18.00’da

EXARC tarafından 31 Mart 2021, Çarşamba günü, saat 18.00’de youtube kanalında (https://www.youtube.com/c/ExarcNetofficial) online olarak dünya galasının yapılacağı belgesel exarc.net ve sosyal medya hesaplarından takip edilebilir. Gala sonrası 31 Mart 22.00’da belgesel Çatalköy Belediyesi facebook(https://www.facebook.com/catalkoybelediye) adresinde de yayınlanacak.

ACM ekibinden Ahmet Murat Kökbaş’ın yönetmenliğini üstlendiği VounousBelgeseli’nin danışmanlığını proje başkanı Rauf Ersenal, genel koordinatörlüğünü Mine kar, kameramanlığını Alperen Birinci, kurgusunu Cem Kar, grafiklerini Ünsal Özturun ve çevirilerini Bediz Karalım yaptı.