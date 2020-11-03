Viyana'da terör saldırısı: 7 ölü

Avusturya’nın başkenti Viyana’da sinagog yakınlarında silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırıda 1'i polis 7 kişinin hayatını kaybettiği, 7'si ağır 15 kişinin yaralandığı bildirildi.

Birinci Viyana'da geniş güvenlik önlemleri alındığını kaydeden polis, vatandaşlara buradan uzak durmaları çağrısında bulundu.

Öte yandan, Avusturya basınında yer alan haberlere göre, silahlı çatışma bir sinagogun da bulunduğu sokakta meydana geldi.

Avusturya İçişleri Bakanlığı, bir saldırganın yakalandığını bir diğerinin ise öldüğünü duyurdu.

Ulusal haber ajansı APA, bir polis memurunun ağır yaralandığını aktardı.

İçişleri Bakanı Karl Nehammer, ORF TV'ye yaptığı açıklamada saldırıda birden fazla failin olduğunu ifade etti.

Paylaşılan bir video görüntüsünün de saldırganlardan birine ait olduğu ifade edildi.

'TERÖR EYLEMİ OLDUĞU KANAATİNDEYİZ

Avusturya İçişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada saldırının bir terör eylemi olduğu kanaatinde olduklarını belirterek, saldırının biden fazla kişiyle, farklı noktalardan koordineli bir biçimde gerçekleştirildiği bilgisini paylaştı.

Avusturya Yahudi Topluluğu lideri Oskar Deutsch, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Şu anda sinagogun hedeflerden biri olup olmadığı söylenemez. Ancak kesin olan şey, hem Seitenstettengasse'deki sinagogun hem de aynı adresteki ofis binasının, ilk ateş edildiği sırada kapalı olduğu" dedi.

TC Viyana Büyükelçiliği de saldırının ardından, "Viyana’daki vatandaşlarımız, lütfen can güvenliğiniz için evinizde kalınız! Ya da şimdilik bulunduğunuz yeri terketmeyiniz! Yola çıkmadan polisin açıklamalarını takip ediniz" açıklamasında bulunarak, vatandaşları uyardı.