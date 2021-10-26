Video skandalı: Sucuoğlu, zanlılarla 4 ay önce rastlantı sonucu görüştüğünü kabul etti

Video skandalı davasındaki iddialarda adı geçen UBP Milletvekili Sucuoğlu, zanlılarla 4 ay önce Eziç restoranda buluştuklarını kabul etti, “Beni bel altı çirkin işlere alet etmeyin, size afiyet olsun, yemeğinizin de ücretini ben öderim, güle güle” diyerek restorandan ayrıldığını söyledi.

Ülkeyi sarsan video skandalına ilişkin görüşen davada adı geçen Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili ve genel başkan adayı Faiz Sucuoğlu, söz konusu davada zanlı olarak yargılanan Caner Kalaycı ve Pınar Gökmen ile yaklaşık dört ay önce görüştüğünü kabul etti.

Diyalog TV’de Reşat Akar’ın sunduğu programa telefona bağlanan Sucuoğlu, arkadaşlarıyla yemek yediği sırada Caner Kalaycı’nın kendisini aradığını, “Çok önemli bir konu var, muhakkak görüşmemiz gerek” dediğini, kendisinin ise “Kardeşim ben bir yemekteyim sonra görüşelim” demesine karşın Kalaycı’nın ısrar ettiğini ve Eziç isimli restoranın ikinci katında buluştuklarını ifade etti.

Kalabalık bir ortamda buluştuklarını söyleyen Sucuoğlu, masada Kalaycı’nın yanı sıra tanımadığı 3-4 kişinin daha olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kadın daha önce bir politikacı ile birlikte olmuş, kendisine iş sözü verilmiş sonra bu söz tutulmamış. Ardından Mağusa Belediyesi’nde kendisine iş bulunmuş ancak 1500 TL civarı bir maaş verilmiş, kendisi isyanda. ‘Ben bunun bedelini ödettireceğim’ diyordu. İstediğin nedir diye sordum, ‘bende görüntü var’ dedi. Bu olay 4 ay önce yaşandı.”

Yaşanan konuşmaların üzerine, kendisinin “Beni bel altı çirkin işlere alet etmeyin, size afiyet olsun, yemeğinizin de ücretini ben öderim, güle güle” diyerek oradan ayrıldığını kaydeden Sucuoğlu, “Olay bu kadar. Sonra ne kadını ne de diğer yanındakileri gördüm” diyen Sucuoğlu, Caner Kalaycı’nın UBP’li olduğunu, bu nedenle zaman zaman bazı toplantılarda görüştüklerini, söz konusu toplantılar dışında herhangi bir teması ya da münasebetinin olmadığını kaydetti.

Sucuoğlu, “Benim buradaki hatam ne? O gün görüşmeyi kabul etmek. Ama nereden bilecektim ki?” diyerek, “Ben 4 aydır böyle bir görüntünün varlığından eşime bile söz etmedim. Özel hayata önem veriyorum” dedi.

Skandal video ile ilgili bugün görüşülen ve olayla ilgili zanlıların tümünün 3 gün daha ek tutukluluk aldığı davada konuşan Pınar Gökmen’in avukatı, Zanlı Gökmen'in zanlı Caner Kalaycı ve Güngör Sarıboğa ile birlikte Lefkoşa’da Cüneyt Soğukbulak'ın işlettiği telefoncuya götürdüklerini, Muhittin Özsağlam'ın olduğu telefoncuda, görüntülerin geri getirildiğini ve ardından zanlılar Gökmen, Kalaycı, Sarıboğa ve Özsağlam'ın 15 Temmuz 2021 tarihinde Faiz Sucuoğlu ile bir mekânda buluştuklarını iddia etmişti.