Video skandalı.. Görüntülerde üçüncü kişi tespit edildi

Başbakan Ersan Saner'in görüntülerinin yer aldığı belirtilen ve yasa dışı olarak yayınlanan skandal videoya yönelik yargılama süreci sürüyor.
4 zanlı P.G, C.K, G.S, M.Ö bugün yeniden yargı huzuruna çıkarıldı.
Hatırlanacağı üzere; soruşturma kapsamında tutuklanan zanlı C.S serbest bırakılmıştı.
' Video skandalı' tahkikat duruşması, Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Mine Gündüz huzurunda başladı.
Duruşmada zanlı P.G'yi temsilen avukat Kağan Güder, zanlı C.K ile G.S'yi temsilen avukat Mustafa Kocatürk, zanlı M.Ö'yü temsilen ise avukat Hasan Yücelen hazır bulunuyor.
Müfettiş Muavini Halil Seven, zanlıların 'özel hayatın gizliliğini ihlal, ifşa ve cinsel taciz' suçlamasıyla tutuklandıklarını söyledi.
Seven, 19 Ekim'de sosyal medyada yayılan video ile ilgili 21 Ekim'de verilen ifade sonrasında tahkikatın başladığını belirtti.