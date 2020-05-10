Vicdansız Evlat!

9.5.20 tarihinde Gazimağusa’ da ikametgâhı içerisinde, nenesine küfür etti gerekçesiyle annesi M.T’ yi ekmek bıçağı ile kolundan yaralayıp şekilde darp eden H.T şikâyet üzerine tutuklandı. Zanlı bugün 10.5.20 tarihinde yaralama ve ciddi darp suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında tutukluluk emri alındı.

İddia makamı adına yemin altında şahadet veren polis memuru Murat Tekbıyık olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı. Tekbıyık şahadeti zanlının 9.5.20 tarihinde saat 1200 sıralarında Gazimağusa’ da ikametgâhları içerisinde nenesine küfür edildiği gerekçesiyle mutfaktan al ekmek bıçağı ile annesinin sol el dirsek iç kısmına 4 cm lik bir kesik yapmak suretiyle yaraladığını söyledi.

Akabinde, zanlının el ve ayaklar vurmak suretiyle annesini ciddi şekilde darp ettiğini de belirten Tekbıyık, anne M.T’ nin polise giderek şikâyetçi olması sonucu zanlının de emri gereği ayni gün tutuklandığını belirtti.

Olay esnasında kullanılan toplam uzunluğu 18 cm, ağız uzunluğu 9 cm olan ekmek bıçağı bulunarak emare alındığına değinen Tekbıyık za birçok kez Lefkoşa Barış, Ruh ve Sinir hastanesinde tedavi gördüğünü söyledi.

Tekbıyık şahadetine devamla, müştekiden alınan ifadenin t tekzibi yanında soruşturmasını da salimen yürütebilmek maksadıyla zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti. Yargıcın söz hakkı verdiği zanlı verdiği kısa beyanda “ anneler gününde annemle tartışıp kavga ettim sadece o kadar. Başka bir şey yapma doktora gitmek isterim” dedi. Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Dilşah Karayel zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına ve doktor kontrolünden geçiril yönelik emir verdi. (MHA)