Veziroğlu hakkında bir açıklamada Şefik'ten geldi

Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Kıbrıs Genç TV’de Mustafa Alkan’ın sunduğu Er Meydanı adlı programda açıklamalarda bulundu.

Yüksek Mahkeme Başkanı Şefik, Yüksek Adliye Kurulu’nda Cumhurbaşkanlığı makamını temsilen görev yapan ve 'seçimlere müdahale yapıldı' diyerek Yüksek Adliye Kurulu üyeliğinden istifa eden Çetin Veziroğlu hakkında konuşarak, Veziroğlu’nun görev süresinin 2020 yılı Temmuz ayında sona erdiğini ve görevinin uzatılmadığını söyledi.

“İSTİFASI SİYASİ NİTELİKTE... GÖREV SÜRESİ DOLMUŞTU”

3 senelik bir süre için Mustafa Akıncı tarafından atanan Veziroğlu’nun görev süresinin Temmuz ayında dolduğunu belirten Yüksek Mahkeme Başkanı Şefik, istifa mektubunun da siyasi nitelikte olduğunu ifade etti.

Geçmişteki bir cumhurbaşkanlığı seçiminde yaşanan bir olayı anımsatan Şefik şöyle konuştu:

“Geçmişteki bir seçimde seçilen cumhurbaşkanı, bir önceki Cumhurbaşkanının temsilcisini istemediği için yeni bir avukat tayin etti ve bu defa hala adliye kurulunda üye olan görevi sona eren kişi ‘beni görevden alamaz’ diye dava açtı. Mahkeme haklı olduğuna karar verdi ve görev yapmaya devam etti.”

Çetin Veziroğlu’nun yaşamak istememiş olabileceğini söyleyen Şefik, “Ancak kendisinin zaten Temmuz 2020’de görev süresi dolmuştu” dedi.

“TÜM SEÇİMİ ETKİLEYECEK BİR ŞİKAYET AKTARILMADI”

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy pusulasının fotoğrafını çeken şahıslarla ilgili tutuklamalar olduğunu anlatan Yüksek Mahkeme Başkanı Şefik, yasal işlemlerin başlatıldığını ancak bu davaların bir an önce getirilmesi gerektiğini, 9 ay sonra zaman aşımı olacağını bildirdi.

Seçim ve halkoylaması yasası altında herhangi bir şikayetin ilerleyebilmesi için sandık kuruluna itirazla başlamak gerektiğini dile getiren Şefik, “Oy pusulalarıyla ilgili sandıkta itiraz yapmadığınız takdirde daha sonra yüksek seçim kuruluna getirdiğinizde konu ileri gidemez. O nedenle sandıkta parti temsilcisi ve gözlemci olması çok önemlidir. Gözlemcinin itiraz hakkı vardır. Pandemi nedeniyle çoğu partinin temsilcisi olamadı. Pandemi nedeniyle PCR testi şart koştuk, çoğu PCR’ı duyunca vazgeçti. Bir itirazı sandığa yapmadığınız takdirde o konuyu unutun. Bütün seçimi etkileyebilecek bir şikayet bize aktarılmadı” diye konuştu.

"HAYIRI BEKLEMİYORDUM"

Anayasa değişikliği için halkoylamasında çıkan ‘hayır’ kararı hakkında değerlendirme yapan Şefik, beklemediği bir netice olduğunu belirterek, sonucu kabul etmesinin zaman aldığını aktardı. Değişiklikle ilgili çok fazla bilgilendirme yapıldığını ifade eden Şefik, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve Anayasa değişikliği oylamasının bir arada yapılmasını bütçeye bağladı.

Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2020, 23:25