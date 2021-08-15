Vergi sisteminin değiştirilmesiyle zamların önüne geçilebilir

Toplumcu Kurtuluş Partisi- Yeni Güçler (TKP) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, dik duran ortaya vizyon koyan siyasetçilerin söz sahibi olması gerektiğini belirterek, vergi sisteminin ve verginin toplanma biçimin değiştirilmesiyle zamların önüne geçilebileceğini vurguladı.

Kanal T'de Mahmut Doğan'ın sunduğu Gazete programında konuşan Çakıcı, ülkemizde son günlerde en çok konuşulan konulardan biri olan elektriğe ve diğer ürünlere yapılan zamlar karşısında vatandaşın içinde bulunduğu durumla ilgili açıklamalarda bulundu. Çakıcı, devlet bütçelerinin gelir elde edip harcamalarına kaynak yaratmak için halktan iki tür zam aldığını belirterek, bunlardan birisinin dar ve orta gelirlilerden kaynak toplamakla yapıldığını, bunların benzine, ekmeğe ve elektriğe zam olduğunu, burada zengin yoksul ayırt edilmeden herkesten toplandığını ifade etti. Yapılan zamların halkın genelini etkilediğini kaydeden Çakıcı, dar ve orta gelirli vatandaşların ise zamlardan çok daha fazla etkilendiğinin herkes tarafından bilindiğini kaydetti.

Mehmet Çakıcı şöyle devam etti, "Elektriğe, benzine, ekmeğe, tüp gaza zammı engellemenin bir yolu vardır. Bu defa dar gelirlilere yüklenmek yerine sosyal devlet, sosyal adalet politikaları uygulayarak Kurum ve Gelir Vergisi ödeyen işletmeler, hastaneler ve esnaf vardır. Ödemeyen var mı diye sorulmalıdır ve bunların da var olduğunu biliyoruz. Kurum ve gelir vergisi ödemeyen büyük şirket ve yatırım sahipleri bulunmaktadır. Bu ülkede yatırım yapan kim olursa olsun 5 yılı dolduran herkesin sonsuz turizm ve eğitim altında vergi muafiyeti olamaz. 5 yılı dolduran herkes, Kurum ve Gelir Vergisi ödemelidir. TKP olarak 2018 Seçim Manifestosu'nda da yer verdiğimiz büyük gelirin alınabileceği yerlerden vergi toplanmasıyla işe başlanması lazım. Biz bunu ilk söylediğimizde gelirler 1.5 milyar civarındaydı ve devlet bunun hiç bir kısmını almıyordu. Türkiye ile elbette bir destek ilişkisi kuracağız ancak kendi maaşlarımızı ödemek için yalvarır pozisyona düşmemek için Vergi Reformu'nun hayata geçirilmesi gerekmektedir. Yalnızca bunun yapılmasıyla bütün maaşların desteksiz ödenebileceği bir noktaya gelinir. Vergi Reformu ülkemizde şarttır ve bu zamları da önleyecektir. TKP olarak bir gün hükümette yer alırsak ilk işimiz bu olacak. Siyasetçi-İşadamı ranta dayalı sonsuz haklar kaldırılacak" dedi.

Mehmet Çakıcı, bütün partilerin aynı olduğu söylemlerine katılmadığını, TKP olarak bunu söyleyen tek parti olduklarını kaydederek, çok kazanandan çok vergi, az kazanandan az vergi alınmasıyla ülkede yaşanan vergi adaletsizliğinin önlenebileceğini zamların önüne de bu şekilde geçileceğinin altını çizdi. Dar gelirli vatandaşların korunmasının bu noktada devreye gireceğine işaret eden Çakıcı, vergi sisteminin ve verginin toplanma biçimin de değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

TKP Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, dik duran ortaya vizyon koyan siyasetçilerin söz sahibi olmasıyla ülkede değişimin sağlanabileceğini vurgulayarak, "Ülke insanının derdinin ekmeğe ve akaryakıta yapılan zammın üzerine elektriğe yapılması düşünülen zam ve kesintiler olduğunu, eğer ciddi bir ekonomi programı yapılmış olsaydı bu zamlara gerek kalmayacağını belirtti. Eğer hükümet edenler birilerini koruyarak Vergi Reformları oluşturamıyor ve yeni ekonomik açılımlar gerçekleştiremiyorsa bugün olduğu gibi halkın dar ve düşük gelirlileri ezilme durumunda kalınacağını ve cesur siyasi politikalar ortaya koyulması gerektiğini sözlerine ekledi.