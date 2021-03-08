Vergi-Sen’den Videolu 8 Mart Kutlaması

banner23

Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası (VERGİ-SEN) her yıl Girne, Lefkoşa,Mağusa, Güzelyurt ve İskele şubelerinde görev yapan kadın üyelerini ziyaret ederek kutladığı 8 Mart Dünya  Kadınlar Gününü, bu yıl  GÜÇLÜ KADIN GÜÇLÜ YARIN sloganı ile 60 kadın üyenin videolarını birleştirerek  oluşturduğu video ile uzaktan sosyal medyada aracılığı ile  kutladı.

Video’nun içeriğinde Kadının anne ve  eş olması yanında,  geleceği yetiştiren ,  koruyup kollayan , karşılıksız seven ve fedakar olduğunu ve en önemlisi dünyayı ısıtan güneş olduğunu vurgulayarak güçlü KADIN varsa güçlü YARIN olacağı mesajını da verdi. Bu video birçok kişi tarafından oldukça beğenildi.

Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2021, 08:00
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
İçişleri Bakanı Kutlu Evren 8 Mart Dünya Emekçi...
İçişleri Bakanı Kutlu Evren 8 Mart Dünya Emekçi...
  1. KKTC

banner19

banner1

banner3

banner18