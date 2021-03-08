Vergi-Sen’den Videolu 8 Mart Kutlaması

Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası (VERGİ-SEN) her yıl Girne, Lefkoşa,Mağusa, Güzelyurt ve İskele şubelerinde görev yapan kadın üyelerini ziyaret ederek kutladığı 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü, bu yıl GÜÇLÜ KADIN GÜÇLÜ YARIN sloganı ile 60 kadın üyenin videolarını birleştirerek oluşturduğu video ile uzaktan sosyal medyada aracılığı ile kutladı.

Video’nun içeriğinde Kadının anne ve eş olması yanında, geleceği yetiştiren , koruyup kollayan , karşılıksız seven ve fedakar olduğunu ve en önemlisi dünyayı ısıtan güneş olduğunu vurgulayarak güçlü KADIN varsa güçlü YARIN olacağı mesajını da verdi. Bu video birçok kişi tarafından oldukça beğenildi.

Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2021, 08:00