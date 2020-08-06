Vergi-Sen Yeni Yönetim Kurulu Belirlendi

Vergi-Sen Yeni Yönetim Kurulu Belirlendi
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XI. Genel kurulu sonrası 06 Ağustos Perşembe günü yapılan yönetim kurulu toplantısında yeni yönetim kurulu aşağıdaki gibi belirlenmiştir. Sendika Başkanlığa yeniden Şebnem Kuyucuoğulları getirilmiştir.

VERGİ-SEN YENİ YÖNETİM KURULU

                                                                                  

BAŞKAN:ŞEBNEM KUYUCUOĞULLARI                           

GENEL SEKRETER: EDİZ UZUN

MALİ SEKRETER: DUYGU MISIRLI

GENEL SEKRETER YARDIMCISI: FERİDE ÖRÜ

ÜYE SORUNLARI SEKRETERİ:CEM GÖKBÖRÜ

EĞİTİM SEKRETERİ: KEMAL AKBATU

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER: ÜNSAL VATAN KEYFİALA                                            

SOSYAL İŞLER SEKRETERİ:MUSTAFA İNÇAY

BİLGİ İŞLEM SORUMLUSU: HALİL KOŞUCU                                           

ÖRGÜTLENME SEKRETERİ:OSMAN GÖZTAŞ

LEFKOŞA BÖLGE TEMSİLCİSİ: KIYMET BAYTAROĞLU

GİRNE BÖLGE TEMSİLCİSİ:  ÖZLEM DURMAZ

GÜZELYURT BÖLGE TEMSİLCİSİ:HASAN KOÇYİĞİT

GAZİMAĞUSA BÖLGE TEMSİLCİSİ:RASİHA GÜNEYSU            

İSKELE BÖLGE TEMSİLCİSİ:KEMAL SESİGÜZEL

           

DENETLEME KURULU                                                                    DİSİPLİN KURULU

1:DURSUN KARAL                                                                           1: AYKUT ÖZÜKAN

2:HALİT KIRYAĞDI                                                                           2:SERPİL TECEN

3: ALİ AKYÜREK                                                                               3:SERHAN EGEMEN

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