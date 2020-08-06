Vergi-Sen Yeni Yönetim Kurulu Belirlendi

XI. Genel kurulu sonrası 06 Ağustos Perşembe günü yapılan yönetim kurulu toplantısında yeni yönetim kurulu aşağıdaki gibi belirlenmiştir. Sendika Başkanlığa yeniden Şebnem Kuyucuoğulları getirilmiştir.
VERGİ-SEN YENİ YÖNETİM KURULU
BAŞKAN:ŞEBNEM KUYUCUOĞULLARI
GENEL SEKRETER: EDİZ UZUN
MALİ SEKRETER: DUYGU MISIRLI
GENEL SEKRETER YARDIMCISI: FERİDE ÖRÜ
ÜYE SORUNLARI SEKRETERİ:CEM GÖKBÖRÜ
EĞİTİM SEKRETERİ: KEMAL AKBATU
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER: ÜNSAL VATAN KEYFİALA
SOSYAL İŞLER SEKRETERİ:MUSTAFA İNÇAY
BİLGİ İŞLEM SORUMLUSU: HALİL KOŞUCU
ÖRGÜTLENME SEKRETERİ:OSMAN GÖZTAŞ
LEFKOŞA BÖLGE TEMSİLCİSİ: KIYMET BAYTAROĞLU
GİRNE BÖLGE TEMSİLCİSİ: ÖZLEM DURMAZ
GÜZELYURT BÖLGE TEMSİLCİSİ:HASAN KOÇYİĞİT
GAZİMAĞUSA BÖLGE TEMSİLCİSİ:RASİHA GÜNEYSU
İSKELE BÖLGE TEMSİLCİSİ:KEMAL SESİGÜZEL
DENETLEME KURULU DİSİPLİN KURULU
1:DURSUN KARAL 1: AYKUT ÖZÜKAN
2:HALİT KIRYAĞDI 2:SERPİL TECEN
3: ALİ AKYÜREK 3:SERHAN EGEMEN