Vergi-Sen'in girişimleriyle PCR testleri yapıldı

Vergi-Sen Başkanı Şebnem Kuyucuğulları’nın açıklamasına göre, sendika girişimleri ile Girne ,Gazimağusa, İskele ve Lefkoşa şubelerinde çalışan tüm personele PCR testi yapıldı. Çıkan test sonuçlarına goöre tüm testler negatiftir.

Pandemi süresince hiç kapatmayan ve yoğun olarak çalışan Vergi dairelerinde pozitif vakaya rastlanmaması personel ve vatandaşlar arasında sevinçle karşılanmıştır. Önümüzdeki hafta Güzelyurt Şubesine de PCR testi yapılcağını ve güzel sonuçları bu şubeden de almayı umut ettiklerini belirten Şebnem Kuyucuoğulları, sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına mutlaka uyulması gerektiğini ifade etti.