Vergi-Sen Bir Günlük Uyarı Grevi Yaptı

Vergi-Sen Başkanı Şebnem Kuyucuoğlu imzalı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Trafik Dairesine bağlı Motorlu araçlar ve ehliyetler birimlerinde yaşanan yoğunluk herkes tarafından bilinmektedir. Ve bu yoğunluk uzun kuyruklara ve saatlerce beklemelere sebep olduğundan hem vatandaş hem de bu birimlerde çalışan personel sorunlar yaşamaktadır. Pandemi dönemi olması ise bu durumu daha da içinden çıkmaz bir hale giriyor.. Bu durumu Trafik Dairesi yetkililerine bildirmemize rağmen hiçbir sonuç alınmamıştır. Online sisteme geçilmesi bu kuyrukların kısmen azalması sağlanmış ama devirlerin şubelerde yapılmaya başlanması ile yine saatlerce sırada bekleyen vatandaşlara sebep olmuştur. Ayrıca sistemden kaynaklanan sorunlar sebebiyle çoğu vatandaş işlemlerini online yapamamaktadır. Bunun içi oluşturulan 1300 nolu hat vatandaşların söylemlerine göre cevap vermemektedir. Oysa ki Muayene işlemlerinin makbuz dahil polis tarafından yapılması, 1300 nolu hat çalışanlarının çoğaltılması ve online sistemini kullanan vatandaşlara indirim yapılması gibi çözümler üreterek minimum temas ve oluşan kuyrukların azalması sağlanabilir.

Diğer bir konu ise dün sözlü olarak alınan her bakanlık kendi inisiyatifin de rotasyona girecek kararıdır. Bu karar kesinlikle yoğun çalışan dairelere uygulanamaz.Zaten İş yükü ve personel dağılımı kamuda çok dengesiz olduğundan, ve yoğun çalışan Vergi daireleri gibi vatandaşın ve mükelleflerinin yoğun uğradığı dairelerde uygulanması, ne teması ne de iş hacmini azaltamaz.Dairemiz Pandemi döneminde, idari izin verilen zamanda hiç kapatmayarak hizmet vermiştir. Şimdi yine dairemiz yoğun olduğu için rotasyon uygulanamadığından ezilen kesim olmaktadır. Ve bu olay Devlet daireleri arasında ezilen bir kesimin yaratılmasına ve kamu çalışanları arasında ayrımcılığa sebep olmaktadır. Daireler arası huzursuzluğu da körüklemektedir .Daireler arası ayrımcılık olmaması ve teması minimuma indirmek için yaz mesaisinin biraz daha uzatılması bir öneri olabilir. Bu yüzden Bazı kararların kurumsal alınmasını,eşitlik ilkesine uygun olarak hareket edilmesini ve ayrıcalık yapılmamasını talep ediyoruz.

Bu sebeple Vergi-sen olarak , Trafik Dairesine bağlı motorlu araçlar ve ehliyeler birimi GİRNE, GAZİMAĞUSA VE GÜZELYURT şubelerinde bugün uyarı grevi yapıyoruz. Yaşanan sorunlar çözüme ulaşılmadığı takdirde grevlerimiz devam edecektir.

ŞEBNEM KUYUCUOĞULLARI

Vergi-sen Başkanı