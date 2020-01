Vatandaşın cebi yangın yeri!

Ülkede hemen hemen her alanda kendini gösteren pahalılık vatandaşın cebini yangın yerine çevirdi. Enerji Bakanı Hasan Taçoy’un “Elektriğe %25 zam gelmemesi için çalışıyorum.” açıklamasının ardından her şeye yine mi zam geliyor korkusu piyasaları sardı. Elektriğe gelecek olan zam özellikle dar gelirli vatandaşların temel ihtiyaç maddelerinin pahalanması anlamına geliyor. Haberal Kıbrıslı Gazetesi, sebze ve meyve fiyatlarını marketlere giderek araştırdı. Domatesin 12 TL’den satışa sunulduğu marketlerde vatandaş sofraların vazgeçilmez lezzetine uzaktan bakar hale geldi. Et fiyatları da bu dönemde deyim yerindeyse aldı başını gitti. 4 kişilik bir aile mangal keyfi yapalım der ve sadece 1 kilo kuzu pirzola yiyecek olurlarsa ceplerinden çıkacak para 80 TL.