Vatandaşın cebi yangın yeri!

Ülkede hemen hemen her alanda kendini gösteren pahalılık vatandaşın cebini yangın yerine çevirdi. Enerji Bakanı Hasan Taçoy’un “Elektriğe %25 zam gelmemesi için çalışıyorum.” açıklamasının ardından her şeye yine mi zam geliyor korkusu piyasaları sardı. Elektriğe gelecek olan zam özellikle dar gelirli vatandaşların temel ihtiyaç maddelerinin pahalanması anlamına geliyor. Haberal Kıbrıslı Gazetesi, sebze ve meyve fiyatlarını marketlere giderek araştırdı. Domatesin 12 TL’den satışa sunulduğu marketlerde vatandaş sofraların vazgeçilmez lezzetine uzaktan bakar hale geldi. Et fiyatları da bu dönemde deyim yerindeyse aldı başını gitti. 4 kişilik bir aile mangal keyfi yapalım der ve sadece 1 kilo kuzu pirzola yiyecek olurlarsa ceplerinden çıkacak para 80 TL.

Sebze Meyve Ateş Pahası

Hemen hemen her kesimi, özellikle asgari ücretlileri ve sosyal yardım ile geçimini sağlamaya çalışanları etkileyen pahalılık nedeni ile hayat kalitesinin gittikçe düştüğü son dönemlerde sebze, meyve ve et fiyatları da ateş pahası oldu.

Domates Ateş Pahası

Haberal Kıbrıslı Gazetesi, sebze ve meyve fiyatlarını marketlere giderek araştırdı. Domatesin 12 TL’ den satışa sunulduğu marketlerde vatandaş sofraların vazgeçilmez lezzetine uzaktan bakar hale geldi. Pahalılık nedeni ile vatandaş ihtiyacı dışında başka ürün almazken, bu durumdan vatandaş kadar satıcı da şikâyetçi.

Sebze Fiyatları Tavukla Yarışıyor

Yemeklik sebze fiyatları da bu dönemde tavuk fiyatı ile yarışır hale geldi. Ortalama bir tavuğun 22-23 TL’ ye alındığı ülkemizde Ayşe Kadın Fasulye 21 TL, dolmalık biber de 16,5 TL’den tezgahlarda yerini aldı. Temel gıda maddesi olan patates 5 ile 7 TL arasında satışa sunulurken, soğan 5 TL’den müşterisini bekliyor. California Biber ise 18 TL’den satışa sunuldu.

Salata Malzemelerini Yiyeceğiniz Kadar Alın

Yemeklerin yanında olmazsa olmazlardan olan salata hazırlamak ise oldukça masraflı. Tezgahlarda salata malzemelerinin fiyatlarını gören vatandaşlar ise sebzeleri ya bir seferlik almak zorunda kalacaklar ya da fazla aldıkları ürünleri sağlıklı şekilde saklayarak çürütmemek zorundalar. Salatanın vazgeçilmez malzemesi salatalık ise bu anlamda domates ile birlilte birinciliği paylaşıyor. Salatalık market raflarında 9 TL gibi bir rakamdan satışa sunuluyor.

Et Fiyatları Aldı Başını Gitti

Et fiyatları da bu dönemde deyim yerindeyse aldı başını gitti. 4 kişilik bir aile mangal keyfi yapalım der ve sadece 1 kilo kuzu pirzola yiyecek olurlarsa ceplerinden çıkacak para 80 TL. Eğer bunun yanına az yağlı 1 kilo kıyma da alacağız derlerse üzerine 59 TL daha eklemek zorunda kalacaklar. Kuzu etini dana eti de yakalamış durumda.