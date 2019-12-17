Vatandaş Sokağa Dökülen Pis Sulardan Şikayetçi

Gönyeli Belediyesi sınırları içerisinde bir sokağın pis sular nedeniyle tehlike saçtığı ileri sürüldü.

Gönyeli Belediyesi sınırları içerisinde bir sokakta oturan aynı zamanda Meclis Özel Kalem Müdürü olan Çağlar Gulamkadir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “rezilliğin daniskası. Yaklaşık 1,5 aydır sokak kolibasil suları ile dolu. Belediyeyi ararsın firmayı suçlar, firmayı ararsın belediyeyi suçlar. Çocuklar buralarda bisiklet sürer, oyun oynar. Hastalık kapacak birileri dersin yine anlamazlar. Mahalleden geçilmez. En az 9 kez arardık yapıyoruz derler. Resmen insanla dalga geçerler. Bravo. Takdire şayan!!” ifadelerini kullandı.