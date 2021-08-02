Vatandaş sabah sabah yollarda perişan oldu

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Vatandaş sabah sabah yollarda perişan oldu
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Ağustos ayının ilk iş günü yine trafikte çile…

Bu sabah saat 08:00 civarında, Girne-Lefkoşa yolundaki ortalama hız radarını geçtikten hemen sonraki bölgede, çift şerit trafik sıkışıklığını, “ileride korkunç bir kaza oldu” diye yorumlayan vatandaşlar, gördükleri karşısında hayrete düştü.

Mesaiye yetişmek için evlerinden çıkan sürücüler dakikalarca sıcakta ve trafikte

Araçlarının içerisinde bekledi.

Yolun yavaş yavaş açılmasının ardından  ise beklemenin sebebinin, ülkemizde bir türlü bitmek bilmeyen, vakitsizce yapılan yol çalışmaları olduğu anlaşıldı.

Yıpranan yol şerit çizgilerinin yenilendiği gören ve bu sebeple trafikte uzun kuyrukların oluştuğunu gören vatandaşlar, bu çalışmanın sıcak hava şartlarında ve mesai saatinde yapılmasını anlamsız bularak isyan etti. Neden hafta sonu yapılmadı diyerek de sitemlerini dile getirdi.

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