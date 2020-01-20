Vatandaş, nasıl bir Cumhurbaşkanı istiyor?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Nisan ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kilitlendi. Sağ ve sol partilerden adaylar belli olmaya başladı. Seçimler öncesinde sağ seçmen kararsız gözüküyor. Sol tandaslı partilerden ise şu ana kadar adaylığını açıklayan tek isim Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman oldu. Hükümetin iki ortağı da yarışta yerini alacak. Ulusal Birlik Partisi’nden Başbakan Ersin Tatar ile Halkın Partisi destekli Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay seçmenden mühür bekleyecek. Burada kilit konumda bulunan ise sağ seçmen adına Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı olacak. Diğer taraftan Demokrat Parti’nin ise seçimlerde nasıl bir strateji izleyeceği merak konusu oluyor. Bu persfektifte en büyük soru işaretini ise Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı oluşturuyor. Akıncı’nın her ne kadar adaylık konusunda net bir açıklaması olmasa da son zamanlarda gerçekleştirdiği köy ziyaretleri dikkatlerden kaçmıyor. Bu çerçevede Haberal Kıbrıslı Gazetesi sokağa çıktı vatandaşın nabzını tuttu. Sağ kesimde çoklu aday seçmeni kararsızlığa iterken, sol kesimde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın adaylık süreci belirsizliğe neden oluyor.

Emre Yüce -26 Çalışan

Serbest çalışanım. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin öncelikle ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Adaylardan çok beni ilgilendiren ekonomik durum. Ülkenin durumu ortada. Her gün neye zam gelecek diye düşünüyoruz. Malum yakın zamanda tüpe de zam geldi. Hükümetin bence iyi bir performans sergilediğini düşünmüyorum. YDP hariç hepsini kısa zaman içerisinde hükümette gördük. İsmi açıklanan adaylar arasında oy vereceğim kimse yoktur. Bekleyip adaylığını açıklayan son isme oyumu vereceğim. En azından oturduğu makamda bizleri iyi temsil ettiğini düşünüyorum.

Kemal Dağcılar – 42 Çalışan

Cumhurbaşkanlığı seçimleri bizler için önem arz ediyor. Bu seçimlerin ilk turda biteceğini düşünmüyorum. Oyum Türkiye ile iyi ilişkiler içerisinde olan adaya olacaktır. Bunun için sandığa gittiğimde kararımı vereceğim. Ama oyumu atacağım yer belli. Fakat o isim şu an bende kalsın.

Hasan Civan – 55 – Çalışan

Bu adanın tek çıkış yolu bana göre anlaşmadan geçmektedir. Anlaşmayı çok isteyen adaya oy vereceğim. Çünkü düzen ortadadır. Bizim kendi kendimize yetebilmemiz için bir an önce barış gereklidir. Bakın etrafımızda her ülkeden gemiler ve askerler var. Bundan dolayı çözüm tarafında olacağım. Şu anda sol taraftan bir aday vardır. Başka aday çıkacak mı? Ona da bakıp son kararımı vereceğim.

Salahi Aydınlı – 34 – Çalışan

Bizim için Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğü ve adada bulunması şarttır. Bu temelde düşünen ve bu yolda yürüyen adaylardan birine oyumu vereceğim. O gün gele hayırlı gele…

Cihan Taşdemir – 39- Çalışan

Sandığa gitmeyeceğim. Şu ana kadar gittik de ne oldu?