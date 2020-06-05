Vatandaş iptal edilen turların parasını alamıyor

Tüketiciler Derneği, tüketicilerin, Kovid 19 salgını nedeniyle iptal edilen tatil turlarının paralarını, turizm seyahat acentelerinden alamadıklarını savundu.

Dernek yaptığı yazılı açıklamada, yasa gereği turizm seyahat acentelerinin tüketicilere yapılamayan turların paralarını en kısa zamanda ödemek durumunda olduğunu kaydederek, Turizm ve Çevre Bakanlığı’nı göreve davet etti.