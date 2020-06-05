Vatandaş iptal edilen turların parasını alamıyor

Vatandaş iptal edilen turların parasını alamıyor
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Tüketiciler Derneği, tüketicilerin, Kovid 19 salgını nedeniyle iptal edilen tatil turlarının paralarını, turizm seyahat acentelerinden alamadıklarını savundu.

Dernek yaptığı yazılı açıklamada, yasa gereği turizm seyahat acentelerinin tüketicilere yapılamayan turların  paralarını en kısa zamanda ödemek durumunda olduğunu kaydederek, Turizm ve Çevre Bakanlığı’nı göreve davet etti.

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YORUMLAR
Birgün Şentürk
Birgün Şentürk - 3 saat Önce

Acente olarak ben de bir tüketiciyim ve hava yollarından, otellerden , gemi firmalarından iptal olan turların parasını alamıyorum, tüketiciler derneği olarak benim de haklarımı savunsana , goftiden bir derneksin, senin amacın acenteleri kötü göstetip prim yapmak, taraflı bir dernek YAZIK

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