Vatandaş “Dersler boş geçiyor” Yönetim “İddialar asılsız”

Haberal Kıbrıslı Gazetesi’ne ulaşan bir vatandaş Güzelyurt Şehit Turgut Ortaokulu’nda bazı derslerin boş geçtiğini iddia etti. Vatandaş bu durumun okul açıldığından beri devam ettiğini ileri sürdü. Haberal Kıbrıslı Gazetesi’nin ulaştığı Bakanlık yetkilileri ise okullarda öğretmen eksiği bulunmadığını ifade etti. Ayrıca gazetemizin ulaştığı okul yönetimi de böyle bir durumun söz konusu olamayacağını belirtti. Ayrıca sikayetçi olan velinin de kendilerine şikayetlerini iletmesi durumunda dikkate alacaklarını kaydetti.