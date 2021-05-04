Hekimlerin örgütlü bulunduğu TIP-İŞ’in 5 Nisan’dan beridir acil durumlar hariç, poliklinik ve sağlık ocaklarında sürdürdüğü eylem nedeniyle çocukların aşı olamaması konusunda TIP-İŞ Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Varış Haber Kıbrıs’a açıklamalarda bulundu.

Dr Ahmet Varış, eylemlerinin, sağlık ocakları ve hastanelerin polikliniklerinde bir süredir sürdüğünü belirterek, acil hastalara ise gerekli müdahalelerin yapıldığını söyledi.

Ahmet Varış, yıllardır geçici statüde çalışan hekimlerin siyasilerin keyfi uygulamalarına maruz kaldığını ve görev yerlerinin değiştirildiğini ifade ederek, “Hekimlerin görev yeri ve tanımları belli olmalı. İş güvenceleri için kadroya alınmalı ve toplu iş sözleşmesi imzalanmalı” dedi.

Gösterilen tüm özveri ve yapılan tüm uyarılara rağmen sonuç alamadıklarına dikkat çeken Varış, hükümeti uzlaşıya çağırdı.

Varış, Sağlık Bakanlığı ile uzlaşıya varılarak, düzenlenen hekim kadrolarının münhallerinin ilan edilmesi, nöbet ücretlerinin yasal mevzuata uygun şekilde ödenmesi ve sağlık hizmetlerinin devamlılığı için görev yerinden ayrılamayan kamu sağlık çalışanlarının yemek ihtiyaçlarının karşılanmasını istediklerini kaydetti.